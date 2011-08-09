Погорельцы из Урмана въехали в квартиры, готовые для полноценной жизни

Хроника военного времени
- Эта помощь – святое дело, - отметил президент Башкирии Рустэм Хамитов, вручая погорельцам ключи от квартир. - Хочу поблагодарить строителей, которые быстро и, надеюсь, качественно, возвели эти дома, работали днем и ночью, не покладая рук. Они показали, что при должной организации жилье можно возводить очень скоро.
Напомним, из-за беспечности военных на 99-м военном арсенале лишились крова более сотни человек: от жилых домов, расположенных в 150 метрах от воинской части, остались только печные трубы. В поселке огнем были полностью уничтожены 14 домовладений, в том числе две восьмиквартирные двухэтажки. Ущерб от пожара превысил 420 миллионов рублей. Пейзаж близ арсенала напоминал кадры кинохроники Великой Отечественной войны - выгоревший лес и закопченные останки домов. Впрочем, многие из сельчан в первые часы катастрофы были уверены, что на самом деле началась война - такой грохот стоял в округе. Снаряды взрывались каждые 15 секунд, а их осколки разлетались на несколько сотен метров. Можно себе представить, что пережили сердечники, беременные женщины, пожилые люди и дети, убегавшие от разрывов. Люди эвакуировались, взяв первое, что попадалось под руку, так что ни теплых вещей, ни документов не захватили.
- Я как будто снова пережил военное время: вокруг взрываются снаряды, горят дома, - вспоминает майские события Хайри Исламович Сираев - единственный в Урмане участник Великой Отечественной, доживший до сегодняшнего дня. – Оказавшись в таком страшном положении, мы были рады любой помощи, а тут – такая шикарная квартира.
От дома 87-летнего ветерана только стены остались.
– Даже межкомнатные перегородки уничтожены огнем, - снова переживает трагедию его супруга Рауза Гизатулловна. - Хорошо, что из дома выскочить успели. Самое обидное, что сгорели все ордена и медали мужа.
В администрации Иглинского района старикам сразу сказали, что не оставят на улице, и обещание свое сдержали: предоставили квартиру в одном из трех домов на новой Урманской улице.
- В сгоревшем доме у нас газа не было, а здесь автономное отопление, ванная, туалет, но самое удивительное, что вселились мы в полностью обставленную квартиру - спасибо благодетелям, - не может сдержать слез Рауза Сираева.
Всей необходимой для полноценной жизни техникой, мебелью, кухонной утварью и даже постельными принадлежностями погорельцев обеспечил благотворительный фонд «Урал».
- Значит, и первый президент Муртаза Рахимов о нас не забывает - помощь оказывает, - улыбается ветеран. - В новую квартиру теперь нам не стыдно и сестру из Уфы пригласить. Ведь Савия Сираева - у нас известная актриса, служит в театре «Нур», носит звание «народной» в Башкортостане и Татарстане.
Поздравить пенсионеров с новосельем и помочь обустроиться в Иглино приехали их дети с семьями.
Дочь стариков Сираевых с мужем помогает на кухне распаковывать коробки с посудой. Их семья - тоже жители Урмана.
- Наш дом не сильно пострадал, - рассказывает зять Сираевых Ринат Хуснетдинов. - Но ремонт нам делать не спешат: пока решается, кто этим займется – минобороны или местная администрация.
Действуем по обстановке
На обстановку в квартирах погорельцев фонд «Урал» выделил пять миллионов 700 тысяч рублей. В стандартный комплект вошел телевизор, пылесос, утюг, мягкая мебель – диван и два кресла, кровать, тумба, бельевой шкаф, а также постельные принадлежности – подушки, одеяла, белье и полотенца. На кухне помимо стола и табуреток жильцов ожидал холодильник, стиральная машина-автомат, а в кухонном гарнитуре можно было обнаружить 27 наименований утвари, включая кастрюли, тарелки и столовые приборы.
- Именно такие комплекты получили все 56 семей: 47 - в Урмане и 9 – в Кудеевке, жители которой тоже пострадали от взрывов, - конкретизирует заместитель генерального директора БФ «Урал» Хайдар Мавликасов, ответственный за обеспечение новоселов. – Единственное, что нам мешало – это организационная неразбериха: только списки жильцов меняли пять раз. Одной бабушке пообещали одну квартиру, потом предложили вселиться в другую, а ключи вручили от третьей. На бумаге легко изменить номер жилища, а нам приходилось перетаскивать мебель. Накануне передачи квартир мы до ночи занимались этой бессмысленной работой. Совсем не понятная для нас ситуация с семьей Самосюк. Глава семьи - инвалид-колясочник. Первоначально им предоставлялся коттедж, но в последний момент вселили в однокомнатную квартиру. Мебель вынуждены будем завозить им только в понедельник.
Дом других новоселов – Хазиевых – также был уничтожен взрывами и не подлежал восстановлению.
- Мы с мужем и сыном жили в Урмане в одной из двухэтажек на Калинина, которые не уцелели, - рассказывает Банат Булатовна. - Все у нас сгорело: и дом, и надворные постройки. Счастье какое, что здесь ванная, унитаз, горячая вода, чего у нас сроду не было. А обстановка какая!
Сын Банат Хазиевой Рафаэль сразу направился в комнату оценить телевизор фирмы Akai и опробовать диван, а его мама, как любая хорошая хозяйка, помчалась на кухню рассматривать стиральную машину и холодильник марки Zanussi, а также распаковывать посуду.
По словам г-жи Хазиевой, она «никогда не видела, чтобы заселяли уже в обставленные квартиры».
- Здесь ведь сразу жить можно, - не нарадуется женщина. – Спасибо фонду «Урал». Думаем только ковер докупить, чтобы уютнее было. Еще раз убедились в мудрости пословицы: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Это ведь прямо про то, что с нами произошло.
Другая счастливая обладательница новой квартиры Альбина Рахимова день трагедии вспоминает с неохотой:
- Сгорело все, осталось только то, что было на нас надето. А военные перед нами даже не извинились. Но главное, что живы остались. Очень больно, что весь этот ужас пришлось пережить нашей 95-летней бабушке. Мы еле успели вовремя вытащить ее из дома: со второго этажа уже рамы вылетали. Но не уберегли в дальнейшем – старушка скончалась.
Альбина Ринатовна уверена, что на внезапную смерть пенсионерки-долгожительницы повлиял, в том числе и пережитый стресс.
- Очень больно, что до сегодняшнего счастливого дня бабушка не дожила, - сокрушается женщина. - Но до последнего она отказывалась верить, что у нее сгорело все, что было приготовлено на похороны.
Техника - молодежи
В новой квартире Альбина Рахимова будет жить с двумя детьми – сыном-десятиклассником Вадимом и дочерью Кристиной, которая только пойдет в первый класс. Пока Альбина Ринатовна вместе с мамой Рамзией Сафаевной распаковывает набор кастрюль, малышка в восторге носится по новому жилищу: бегает то к телевизору, нажимая все кнопки подряд, то к холодильнику, с удовольствием хлопая дверцами.
- Нам пообещали, что дети станут ходить в первую школу, куда их будет отвозить специальный автобус, - надеется г-жа Рахимова.
Новоселам с маленькими детьми предоставят и детский сад. Сегодня в новом микрорайоне уже работает продуктовый киоск, а очень скоро вблизи него появится торгово-сервисного комплекс, фундамент которого уже заложен.
- Первоначально планировали помочь семьям деньгами, но потом решили всю обстановку закупить самостоятельно, - рассказывает руководитель информационной службы БФ «Урал» Владимир Савичев. – За счет оптовой закупки, сборки и доставки самими мебельщиками обстановка каждой квартиры обошлась фонду в сто десять тысяч рублей. Новоселы подсчитали: если бы занимались этой работой самостоятельно, то обстановка дома обошлась бы каждой семье вдвое дороже - примерно в двести тысяч рублей. Ведь нужно съездить в Уфу, чтобы выбрать и заказать товар, потом заплатить за доставку, сборку или подключение.
В фонде признаются, что договоры на поставку старались заключать с местными производителями: в итоге кухонные гарнитуры заказывали в Уфе, а мягкую мебель и кровати приобретали у стерлитамакской фабрики.
- В конкурсе участвовали около десяти предприятий, – отмечает Хайдар Мавликасов. - В первую очередь обращали внимание на качество: главным для нас было не создать видимость обстановки, а сделать так, чтобы обстановка прослужила, как можно дольше.
Потому и договоры заключали таким образом, чтобы поставщики несли ответственность по гарантийном ремонту перед жителями новых квартир. Нам еще предстоит с каждой семьей заключить договор дарения, налог по которому не предусмотрен.
По словам Хайдара Хадыевича, некогда возглавлявшего Архангельский район республики, в Башкирии и раньше «никогда не оставляли без помощи людей, попавших в беду».
- Это не первый подобный случай, когда власти помогают погорельцам: в 2004 году пожар уничтожил дома 16-ти семей в деревне Алмалык Кармаскалинского района, в марте прошлого года в поселке Павловка Нуримановского района сгорело общежитие. Во всех случаях новые дома были выстроены в сжатые сроки. В такие моменты и вопросы с документацией решаются быстро, и строители работают с большей отдачей: люди воспринимают чужую беду, как свою.
Ашир МУРАДОВ.