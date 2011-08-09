Погорельцы из Урмана въехали в квартиры, готовые для полноценной жизни

Напомним, из-за беспечности военных на 99-м военном арсенале лишились крова более сотни человек: от жилых домов, расположенных в 150 метрах от воинской части, остались только печные трубы. В поселке огнем были полностью уничтожены 14 домовладений, в том числе две восьмиквартирные двухэтажки. Ущерб от пожара превысил 420 миллионов рублей. Пейзаж близ арсенала напоминал кадры кинохроники Великой Отечественной войны - выгоревший лес и закопченные останки домов. Впрочем, многие из сельчан в первые часы катастрофы были уверены, что на самом деле началась война - такой грохот стоял в округе. Снаряды взрывались каждые 15 секунд, а их осколки разлетались на несколько сотен метров. Можно себе представить, что пережили сердечники, беременные женщины, пожилые люди и дети, убегавшие от разрывов. Люди эвакуировались, взяв первое, что попадалось под руку, так что ни теплых вещей, ни документов не захватили.