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Уфа стала первым городом, архитектуру которого оцифруют с воздуха

7 августа 2011, 23:17
Яндекс отснял достопримечательности Уфы с высоты 150 метров при помощи беспилотного дирижабля. К осени панорамные снимки появятся на карте города. Правда, при тестовом полете утром в минувший четверг аэростат сломался, и его безаварийно посадили на футбольное поле стадиона «Динамо». Дирижабль привязали к физкультурной гире, и вызвали специалистов для ремонта, на всякий случай поставив несколько человек держать латеральный аппарат за канаты оболочки.

По словам руководителя сервиса фотопанорам Марии Орловой, на съемку ушло всего пару дней, и еще два-три месяца понадобиться на склейку фотоснимков. В столице республики отсняты около десятка объектов, однако какие именно, в Яндексе сообщать не стали.

Уфа стала первым опытным городом Яндекса, где достопримечательности фотографируются с помощью беспилотного аэростата. До этого подобные съемки в Питере производились с вертолета. На этот раз за границей был арендован 12-метровый дирижабль весом почти в центнер, управляемый с радиопульта.

- Четыре камеры под углом 90 градусов смотрят в разные стороны, а пятая - вниз, на высоте 150-200 метров через какой-то промежуток времени все пять срабатывают и таким образом создается панорама, - объяснила г-жа Орлова.

На вопрос, почему Яндекс занялся съемкой отдельных объектов, а не улиц целиком, Мария Орлова заметила, что создание целых маршрутов очень дорого стоит.

- Мы идем не по улицам, а по знаковым, известным объектам, - говорит она. - Это уже не информационный сервис, в отличие от уличных панорам, а развлекательно-познавательный, где можно изучить точечно архитектуру. А все дома подряд можно детально посмотреть и на спутниковых снимках.

По признанию руководительницы картографического сервиса, горожанам будет интересно увидеть известные достопримечательности с нового еще неизвестного ракурса, а приезжие лучше поймут, куда им сходить и на что посмотреть в столице Башкирии.

Уфа первая в серии городов, попавших в список Яндекса на воздушную съемку, далее будут населенные пункты Поволжья и Золотого Кольца.

- Мы идем не только по крупным городам-мегаполисам, но и по туристическим городам, там, где больше запросов пользователей на картах Яндекса, - отмечает Мария Орлова.

По ее словам, Яндекс признает, что первопроходцем в области создания панорам улиц был их ближайший конкурент сервис Google Maps, однако идею снимать с воздуха знаковые достопримечательности в Яндексе придумали первыми.

Г-жа Орлова отметила, что власти не чинили препятствий и не давали инструкций что снимать, а что нет.

Также она отметила, что первоначально картографический сервис задумывал использовать не аэростат, а самолет для детальной аэрофотосъемки улиц. Но здесь поисковик столкнулся с действующим в России запретом на публикацию снимков точного позиционирования городов.

- Это очень сложная процедура рассекречивания аэроснимков в генштабе минобороны, поэтому от самолета отказались в пользу аэростата и локальных объектов, - пояснила она.

Не было проблем у Яндекса и с людьми случайно попавших на снимки уличных панорам. Ни одной жалобы в России и на Украине, где сняты панорамы, не поступало.

- По законодательству, в случае если человек не является объектом съемки, то, что снято на улице не считается вторжение в частную жизнь, - пояснила г-жа Орлова.

Между тем уфимский сегмент уличных панорам в этом году сильно расширится. В дополнение к уже существующим 250 километрам фотографий отснятых в 2008 году, осенью появятся свежие снимки, сделанные этим летом. Речь идет примерно о новых восьмистах километрах. Панорамы вышли за пределы уфимского полуострова, поэтому добавятся района Забелья и Зауфимья, район аэропорта.

Но самое важное, как отметили в Яндексе, сервис постепенно охватывают другие города Башкирии. С осени на картах Яндекса появятся панорамы Салавата, Ишимбая и Стерлитамака. Всего в этой промышленной конгломерации отснято около полутысячи километров панорам.

- Также мы дали заказ нашему партнеру компании «Сканэкс» на съемку новых спутниковых фотографий для наших карт, поэтому мы надеемся, что спутниковые фото Уфы тоже обновятся, - говорит г-жа Орлова.

По ее словам в данный момент летает спутник делающий снимки по заказу Яндекса, однако ему сложно поймать безоблачную погоду для фотографирования в том числе Башкирии, поэтому обновление может затянуться. Напомним, что в этом году спутниковые снимки Уфы уже обновил Google Maps.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото Дмитрия БРЕЖНЕВА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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