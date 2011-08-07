Уфа стала первым городом, архитектуру которого оцифруют с воздуха

- Мы идем не по улицам, а по знаковым, известным объектам, - говорит она. - Это уже не информационный сервис, в отличие от уличных панорам, а развлекательно-познавательный, где можно изучить точечно архитектуру. А все дома подряд можно детально посмотреть и на спутниковых снимках.