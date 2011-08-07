Уфа откроет череду международных спортивных игр в России

Все состязания проводятся при поддержке международного олимпийского комитета с 1968 года. В январе 2011 года игры школьников проводились в Канаде. Сегодня башкирские чиновники налаживают связи с канадскими спортивными функционерами, чтобы перенять опыт проведения игр.
Уфа откроет целую серию мировых состязаний в России – после проведения международных соревнований школьников в Башкортостане, студентов планеты примет Казань, а в 2014 году откроются Олимпийские игры в Сочи.
- Для нас это большое событие – республика встраивается в ось регионов, которые в ближайшее время будут принимать у себя крупнейшие международные соревнования, - говорит глава РБ Рустэм Хамитов. – Для нас это важно не только потому, чтобы люди из других стран узнали о Башкортостане, но и потому что мы должны сделать все, чтобы провести игры на хорошем уровне – строить новые спортивные сооружения, поддерживать, то, что имеем, привести город в порядок.
Оказывается, президент международных игр школьников Торстен Раш и генеральный секретарь соревнований Ричард Смит побывали в Уфе в июле по приглашению президента РБ и отметили для себя, что Башкирия является спортивным регионом, а также имеет достаточную инфраструктуру для проведения соревнований международного уровня.
Рустэм Хамитов заявил, что сегодня в столице Башкирии проводится достаточно мероприятий, спортивных и культурных, которые делают честь городу. В мае состоялся международный химический форум, в августе пройдет всероссийский фестиваль молока, а в ноябре в Уфе откроется съезд российских мам.
- Нельзя замыкаться в узком пространстве, наш главный тезис – Уфа и Башкортостан открыты для гостей, - сказал г-н Хамитов.