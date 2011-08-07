Уфа откроет череду международных спортивных игр в России

- Для нас это большое событие – республика встраивается в ось регионов, которые в ближайшее время будут принимать у себя крупнейшие международные соревнования, - говорит глава РБ Рустэм Хамитов. – Для нас это важно не только потому, чтобы люди из других стран узнали о Башкортостане, но и потому что мы должны сделать все, чтобы провести игры на хорошем уровне – строить новые спортивные сооружения, поддерживать, то, что имеем, привести город в порядок.