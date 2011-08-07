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Уфа откроет череду международных спортивных игр в России

7 августа 2011, 23:24
В 2013 году в Уфе состоятся VI международные зимние игры школьников – провести соревнования в столице Башкирии решил на минувшей неделе оргкомитет, заседавший в шотландском графстве Ланаркшир. В масштабных состязаниях принимают участие дети от 10 до 15 лет, и впервые подобное событие состоится в России. Для республики это большая удача – принять у себя международный спортивный форум, в котором примут участие не менее 35 стран. Подростки со всего мира будут соревноваться в лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, биатлоне, слаломе, фристайле, хоккейных баталиях и других зимних видах спорта.

Все состязания проводятся при поддержке международного олимпийского комитета с 1968 года. В январе 2011 года игры школьников проводились в Канаде. Сегодня башкирские чиновники налаживают связи с канадскими спортивными функционерами, чтобы перенять опыт проведения игр.

Уфа откроет целую серию мировых состязаний в России – после проведения международных соревнований школьников в Башкортостане, студентов планеты примет Казань, а в 2014 году откроются Олимпийские игры в Сочи.

- Для нас это большое событие – республика встраивается в ось регионов, которые в ближайшее время будут принимать у себя крупнейшие международные соревнования, - говорит глава РБ Рустэм Хамитов. – Для нас это важно не только потому, чтобы люди из других стран узнали о Башкортостане, но и потому что мы должны сделать все, чтобы провести игры на хорошем уровне – строить новые спортивные сооружения, поддерживать, то, что имеем, привести город в порядок.

Оказывается, президент международных игр школьников Торстен Раш и генеральный секретарь соревнований Ричард Смит побывали в Уфе в июле по приглашению президента РБ и отметили для себя, что Башкирия является спортивным регионом, а также имеет достаточную инфраструктуру для проведения соревнований международного уровня.

Рустэм Хамитов заявил, что сегодня в столице Башкирии проводится достаточно мероприятий, спортивных и культурных, которые делают честь городу. В мае состоялся международный химический форум, в августе пройдет всероссийский фестиваль молока, а в ноябре в Уфе откроется съезд российских мам.

- Нельзя замыкаться в узком пространстве, наш главный тезис – Уфа и Башкортостан открыты для гостей, - сказал г-н Хамитов.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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