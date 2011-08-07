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Полицейских проверили на компрометирующие связи

7 августа 2011, 23:49
В МВД по РБ завершилась переаттестация сотрудников, связанная с реформированием органов внутренних дел России – биографии и другие, в том числе и физические данные более 17 тысяч стражей порядка подверглись тщательному исследованию. 16315 полицейских аттестацию прошли, 104 сотрудника будут работать на более низких должностях, 102 службу потеряли, 346 человек ушли сами. Напомним, глава государства Дмитрий Медведев считает, что стражи порядка должны стать профессиональнее, а само силовое ведомство отказаться от несвойственных ему функций и сосредоточиться на защите интересов граждан.

Для того, чтобы правоохранители избавились от шлейфа сплетен об оборотнях в погонах, в марте этого года милицию переименовали в полицию. Правда, пока переименование стало лишь сменой вывески – полицейские донашивают милицейскую форму, и зарплата у них не увеличилась. Тем не менее, в рамках реформирования ведомства президент страны потребовал провести внеочередную аттестацию работников МВД, чтобы оставить в рядах полицейских только морально устойчивых профессионалов, не склонных к коррупции.

Для того, чтобы выявить коррупционеров в рядах башкирской полиции, в городах и районах республики создали 79 аттестационных комиссий, которые провели 349 заседаний.

Ревизоры проверили сведения о доходах, об имуществе сотрудников и членов их семей, а также принимали во внимание возможную компрометирующую информацию. Даже дружеские связи полицейских рассматривали «под лупой», чтобы среди знакомых стражей порядка не оказалось криминальных личностей.

Отбирать здоровых телом и духом правоохранителей помогали милицейские ветеранские организации и оперативники УФСБ по РБ.

Кроме того, начальники всех полицейских подразделений прошли исследование на детекторе лжи (аппарате «Полиграф»), психофизическому исследованию будут подвергаться и кандидаты на работу в органы внутренних дел.

- Сегодня максимально ужесточены условия отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, - объясняют в пресс-службе МВД по РБ. – Стоит задача не допустить к службе людей, имеющих корыстную мотивацию или склонных к нарушению закона.

Для этого используются данные всех имеющихся возможностей по отработке вероятных криминогенных связей кандидатов.

Также теперь, для того, чтобы придти на работу в полицию, нужно представить личное поручительство не менее двух сотрудников, уже работающих в органах внутренних дел.

Для трудоустройства бывших милиционеров созданы специальные комиссии, которые совместно со службами занятости подбирают новые, гражданские специальности для тех, кто аттестацию не прошел.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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