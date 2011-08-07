Полицейских проверили на компрометирующие связи

Для того, чтобы правоохранители избавились от шлейфа сплетен об оборотнях в погонах, в марте этого года милицию переименовали в полицию. Правда, пока переименование стало лишь сменой вывески – полицейские донашивают милицейскую форму, и зарплата у них не увеличилась. Тем не менее, в рамках реформирования ведомства президент страны потребовал провести внеочередную аттестацию работников МВД, чтобы оставить в рядах полицейских только морально устойчивых профессионалов, не склонных к коррупции.