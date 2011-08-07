Полицейских проверили на компрометирующие связи

Для того, чтобы правоохранители избавились от шлейфа сплетен об оборотнях в погонах, в марте этого года милицию переименовали в полицию. Правда, пока переименование стало лишь сменой вывески – полицейские донашивают милицейскую форму, и зарплата у них не увеличилась. Тем не менее, в рамках реформирования ведомства президент страны потребовал провести внеочередную аттестацию работников МВД, чтобы оставить в рядах полицейских только морально устойчивых профессионалов, не склонных к коррупции.
Для того, чтобы выявить коррупционеров в рядах башкирской полиции, в городах и районах республики создали 79 аттестационных комиссий, которые провели 349 заседаний.
Ревизоры проверили сведения о доходах, об имуществе сотрудников и членов их семей, а также принимали во внимание возможную компрометирующую информацию. Даже дружеские связи полицейских рассматривали «под лупой», чтобы среди знакомых стражей порядка не оказалось криминальных личностей.
Отбирать здоровых телом и духом правоохранителей помогали милицейские ветеранские организации и оперативники УФСБ по РБ.
Кроме того, начальники всех полицейских подразделений прошли исследование на детекторе лжи (аппарате «Полиграф»), психофизическому исследованию будут подвергаться и кандидаты на работу в органы внутренних дел.
- Сегодня максимально ужесточены условия отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, - объясняют в пресс-службе МВД по РБ. – Стоит задача не допустить к службе людей, имеющих корыстную мотивацию или склонных к нарушению закона.
Для этого используются данные всех имеющихся возможностей по отработке вероятных криминогенных связей кандидатов.
Также теперь, для того, чтобы придти на работу в полицию, нужно представить личное поручительство не менее двух сотрудников, уже работающих в органах внутренних дел.
Для трудоустройства бывших милиционеров созданы специальные комиссии, которые совместно со службами занятости подбирают новые, гражданские специальности для тех, кто аттестацию не прошел.