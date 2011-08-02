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В Башкирии сразу шесть человек сами загнали себя в газовую камеру

2 августа 2011, 23:48
Сразу три нелепых несчастных случая со смертельным исходом произошло в Башкирии на минувшей неделе. Все трагедии стали возможности из-за беспечности и несоблюдения мер безопасности пострадавших. Никто из них не подозревал, что на дне колодцев может скапливаться природный газ метан, который убивает человека наповал. Попавший в «газовую камеру» сразу задыхается, не успевая подать «наверх» сигнал о помощи. Так, в Стерлитамакском районе погибли отец и сын из села Загородного.

Мужчины отправились чистить выгребную яму возле своего дома, не позаботившись даже надеть респираторы. Родственники обнаружили на дне колодца уже остывшие тела. 48-летний глава семейства спустился в яму, потерял сознание и упал. 24-летний сын бросился отцу на выручку, не подумав, что губительный газ может повредить и ему. В итоге оба погибли.

В минувшую пятницу подобный случай произошел в Калининском районе Уфы. Здесь 64-летний мужчина и его 38-летний сын, проживавшие в частном секторе, перекрывали воду в колодце. Мужчины спустились вниз, но выбраться не смогли. По предварительной версии, они задохнулись скопившимся на дне газом метан. На следующий день в Хайбулинском районе в деревне Абубакирово 48-летний сельчанин вместе с соседом чистил шестиметровый колодец. Хозяина дома доставлен в больницу, а соседа, к сожалению, спасти не удалось.

Метан, его еще называют болотным газом – газ без цвета и запаха, скапливается рядом с закрытыми водными поверхностями. Является мгновенным наркотиком, одурманивая человека. Для того, чтобы обезопасить себя от воздействия природного токсина в колодцы требуется спускаться в респираторе или противогазе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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