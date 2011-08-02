В Башкирии сразу шесть человек сами загнали себя в газовую камеру

В минувшую пятницу подобный случай произошел в Калининском районе Уфы. Здесь 64-летний мужчина и его 38-летний сын, проживавшие в частном секторе, перекрывали воду в колодце. Мужчины спустились вниз, но выбраться не смогли. По предварительной версии, они задохнулись скопившимся на дне газом метан. На следующий день в Хайбулинском районе в деревне Абубакирово 48-летний сельчанин вместе с соседом чистил шестиметровый колодец. Хозяина дома доставлен в больницу, а соседа, к сожалению, спасти не удалось.