Пьяные шабашники подорвали работодателя

Коллеги Ахкямова утверждают, что мужчина не собирался взрывать боеприпас, а намеревался попугать предпринимателя, а потом вставить выдернутую чеку обратно – это возможно на боеприпасах другой модификации. Но РГД-5 этим свойством не обладает, потому и рванула, выбив стекла и повредив новый сайдинг отремонтированного супермаркета. Взрывнику полностью оторвало кисти рук, он погиб от травм, несовместимых с жизнью. У шабашника осталось четверо детей в двух семьях – законной и гражданской. Следователи утверждают, что на момент взрыва, все представители «пролетариата» были пьяны, а Айрат Ахкямов пребывал в запое не меньше недели, «зависая» у друзей и не ночуя дома.