Пьяные шабашники подорвали работодателя

Бригадир погиб, а его работодатель находится в реанимации с серьезными повреждениями глаз и грудной клетки – у него порвана трахея. Раненый нетранспортабелен и вряд ли в ближайшее время сможет достроить супермаркет. Еще трое рабочих 42-летний Геннадий Костенко и 44-летний Владислав Зайнуллин получили осколочные ранения. 27-летний Сергей Мустафин, пришедший вместе с Пьянковым на переговоры с наемниками, будет долго лечиться от контузии и ожогов.
Перед тем, как идти на разборки к начальству, бригада из восьми человек отдыхала на местном пляже, нагружаясь спиртным. Идея пригрозить бизнесмену гранатой возникла у бригадира явно с пьяных глаз. Мужчины, как они сегодня утверждают, решили таким экстравагантным способом потребовать выплату жалования, которую якобы не получали четыре месяца.
По мнению работодателя, рабочие не заслужили материального поощрения, так как работали не шатко не валко, больше пьянствуя, чем принося пользу. Супермаркет должен был открыться еще 25 июня, но сроки сдачи переносились из-за срывов работ.
Пьянков заплатил горе-рабочим 60% от обещанного заработка, остальное обещал отдать позже. Никаких договоров с отделочниками не заключалось, подряд они получили под честное слово, а потому бизнесмен сам решал, сколько выдать денег подчиненным. Скорее всего, г-н Пьянков руководствовался мыслью, что выданное жалование шабашники пропьют, а потому оставил остальные выплаты на потом.
А до рабочих дошел слух, что бизнесмен решил их уволить и набрать новых «негров». Потому они и пошли «снимать стресс» на речку, взяв с собой спиртное. А когда Пьянков, прибыв на стройку, не обнаружил ни одного шабашника, решил провести с рабочими профилактическую беседу. Отделочники сразу поняли, для чего их зовет босс и прежде чем явиться под светлы очи начальства, Айрат Ахкямов съездил домой на такси и вернулся с большой сумкой, где, скорее всего, и лежало взрывное устройство.
Коллеги Ахкямова утверждают, что мужчина не собирался взрывать боеприпас, а намеревался попугать предпринимателя, а потом вставить выдернутую чеку обратно – это возможно на боеприпасах другой модификации. Но РГД-5 этим свойством не обладает, потому и рванула, выбив стекла и повредив новый сайдинг отремонтированного супермаркета. Взрывнику полностью оторвало кисти рук, он погиб от травм, несовместимых с жизнью. У шабашника осталось четверо детей в двух семьях – законной и гражданской. Следователи утверждают, что на момент взрыва, все представители «пролетариата» были пьяны, а Айрат Ахкямов пребывал в запое не меньше недели, «зависая» у друзей и не ночуя дома.
Интересно, что тяжело раненный Дмитрий Пьянков – бывший военный, служил в горячих точках и на своем веку повидал многое. После того, как вышел на армейскую пенсию, выкупил брошенное здание и решил заняться бизнесом. Он явно не ожидал, что военный боеприпас может «достать» его на «гражданке».
Как сообщили «ЧП» в пресс-службе МВД по РБ, сегодня следствие выясняет, как граната попала в руки погибшего Ахкямова, уголовное дело возбуждено по факту незаконного сбыта боеприпасов. Если так и не выяснится, где бригадир приобрел взрывное устройство, уголовное дело будет закрыто, так как главный виновник происшедшего сегодня покоится на кладбище.
Валентин ОРЛОВ.