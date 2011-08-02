Нормативная стоимость жилья для Башкирии выросла на 3%

Если в первом полугодии нынешнего года нормативная цена «квадрата» для Башкирии определялась в 27800 рублей, то уже на III квартал Минрегион поднял ее до 28650, увеличив на 3%. Любопытно, что прежняя стоимость оставалась величиной постоянной в течение двух с половиной лет и не менялась с 2009 года.
На сегодняшний день цена нормативного «квадрата» в Приволжском федеральном округе выше «башкирского» только в Пермском крае (29050 рублей), а также в Нижегородской (33000 рублей) и Самарской (30000 рублей) областях. Наименьшую стоимость метра в ПФО Министерство регионального развития России установило для Саратовской (23750 рублей) и Ульяновской (24300 рублей) областей, а также для Чувашии (25300 рублей).