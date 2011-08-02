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Нормативная стоимость жилья для Башкирии выросла на 3%

3 августа 2011, 00:19
Ежеквартально Министерство регионального развития РФ утверждает среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для каждого региона России. Этот параметр применяется исключительно для расчета размеров государственных социальных выплат на приобретение жилых помещений и, как правило, не соответствует реальной цене квартир. Он дается в среднем по региону и уравнивает столицу республики и другие города и районы Башкирии.

Если в первом полугодии нынешнего года нормативная цена «квадрата» для Башкирии определялась в 27800 рублей, то уже на III квартал Минрегион поднял ее до 28650, увеличив на 3%. Любопытно, что прежняя стоимость оставалась величиной постоянной в течение двух с половиной лет и не менялась с 2009 года.

На сегодняшний день цена нормативного «квадрата» в Приволжском федеральном округе выше «башкирского» только в Пермском крае (29050 рублей), а также в Нижегородской (33000 рублей) и Самарской (30000 рублей) областях. Наименьшую стоимость метра в ПФО Министерство регионального развития России установило для Саратовской (23750 рублей) и Ульяновской (24300 рублей) областей, а также для Чувашии (25300 рублей).

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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