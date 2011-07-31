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Желающих получить три процента к ипотеке от государства оказалось немного

1 августа 2011, 01:32
Банки Башкирии, попавшие под действие 111-го постановления правительства региона о выплате трех процентов к сумме ипотечного кредита за счет бюджета, отмечают незначительное количество заявок от населения. Так, например, «УралСиб» одобрил всего семь заявок, «Башкпромбанк» - 25, а Сбербанк получил около пятидесяти заявлений от граждан, но к их рассмотрению еще не приступил. Напомним, что в апреле вышло постановления правительства РБ о субсидировании из бюджета трех процентов к сумме ипотечного кредита, ставка которого не должна превышать 15 процентов.

То есть заемщикам предлагается кредит по 13 процентов годовых, правда всего на пять лет, а сумма субсидии не должна превышать трехсот тысяч рублей и жилье должно быть эконом-класса. Ипотеку по таким кредитным условиям могут выдавать 13 банков прошедших аккредитацию в республиканском правительстве, также ограничено количество домов, где можно приобрести квартиру, в Уфе их 32, Стерлитамаке и Нефтекамске - восемь, в других городах по одному-два.

Ничтожно малое количество домов доступных по 111-му постановлению – следствие тренда последних годов, когда большинство строек узаконивались уже после строительства.

По словам начальника управления по работе с предприятиями-партнерами башкирского отделения Сбербанка России Елены Поповой, для того чтобы дом попал в перечень субсидируемой за счет государства ипотеки, в регпалате должны открыть досье на строящийся объект и собрать все документы, а с этим возникают проблемы.

- Не все строящиеся дома в Башкирии имеют полный пакет документов, как например, проектно-сметная документация, публично опубликованная проектная декларация, документ на землю, разрешение на строительство и так далее, - поясняет г-жа Попова. -Порою бывает сложно определить легитимность построенного дома. Узаконивать дом через суд уже после его постройки - это была общепринятая практика, сейчас в отрасли наблюдается крен на законопослушность застройщиков.

Также г-жа Попова отметила, что пятьдесят заявок полученных Сбербанком по 111-му постановлению малы для столь грандиозной программы софинансирования. Для сравнения, за эти полгода СБ получил 7,3 тысяч заявок на жилищные кредиты на сумму 5,6 миллиардов рублей. Всего в банке оценивают емкость рынка по трехпроцентному госсубсидированию ипотеки в миллиард рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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