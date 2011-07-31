Желающих получить три процента к ипотеке от государства оказалось немного

То есть заемщикам предлагается кредит по 13 процентов годовых, правда всего на пять лет, а сумма субсидии не должна превышать трехсот тысяч рублей и жилье должно быть эконом-класса. Ипотеку по таким кредитным условиям могут выдавать 13 банков прошедших аккредитацию в республиканском правительстве, также ограничено количество домов, где можно приобрести квартиру, в Уфе их 32, Стерлитамаке и Нефтекамске - восемь, в других городах по одному-два.