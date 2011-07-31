Желающих получить три процента к ипотеке от государства оказалось немного

То есть заемщикам предлагается кредит по 13 процентов годовых, правда всего на пять лет, а сумма субсидии не должна превышать трехсот тысяч рублей и жилье должно быть эконом-класса. Ипотеку по таким кредитным условиям могут выдавать 13 банков прошедших аккредитацию в республиканском правительстве, также ограничено количество домов, где можно приобрести квартиру, в Уфе их 32, Стерлитамаке и Нефтекамске - восемь, в других городах по одному-два.
Ничтожно малое количество домов доступных по 111-му постановлению – следствие тренда последних годов, когда большинство строек узаконивались уже после строительства.
По словам начальника управления по работе с предприятиями-партнерами башкирского отделения Сбербанка России Елены Поповой, для того чтобы дом попал в перечень субсидируемой за счет государства ипотеки, в регпалате должны открыть досье на строящийся объект и собрать все документы, а с этим возникают проблемы.
- Не все строящиеся дома в Башкирии имеют полный пакет документов, как например, проектно-сметная документация, публично опубликованная проектная декларация, документ на землю, разрешение на строительство и так далее, - поясняет г-жа Попова. -Порою бывает сложно определить легитимность построенного дома. Узаконивать дом через суд уже после его постройки - это была общепринятая практика, сейчас в отрасли наблюдается крен на законопослушность застройщиков.
Также г-жа Попова отметила, что пятьдесят заявок полученных Сбербанком по 111-му постановлению малы для столь грандиозной программы софинансирования. Для сравнения, за эти полгода СБ получил 7,3 тысяч заявок на жилищные кредиты на сумму 5,6 миллиардов рублей. Всего в банке оценивают емкость рынка по трехпроцентному госсубсидированию ипотеки в миллиард рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.