В городах Башкирии обустроят дворы и квартальные проезды

Как сообщили «МКС» в пресс-службе правительства РБ, средства будут распределяться между муниципалитетами пропорционально численности населения – всего в этих населенных пунктах проживает 1,391 млн человек. Подобная программа в городах региона в Башкирии реализуется впервые.
Между тем, в Уфе действует собственная программа благоустройства дворов. Она реализуется в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новые дороги городов России». На ремонт дворов в столице Башкортостана в этом году будет израсходовано 574 млн рублей.