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В городах Башкирии обустроят дворы и квартальные проезды

1 августа 2011, 01:38
Правительство Башкирии разработает целевую программу по благоустройству дворов в 22 городах республики. Облагораживание придомовых территорий и квартальных проездов в Агидели, Баймаке, Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах, Янауле, Межгорье, Приютово и Чишмах обойдется башкирской казне в 300 миллионов рублей.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе правительства РБ, средства будут распределяться между муниципалитетами пропорционально численности населения – всего в этих населенных пунктах проживает 1,391 млн человек. Подобная программа в городах региона в Башкирии реализуется впервые.

Между тем, в Уфе действует собственная программа благоустройства дворов. Она реализуется в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новые дороги городов России». На ремонт дворов в столице Башкортостана в этом году будет израсходовано 574 млн рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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