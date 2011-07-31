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Уфимцы не протестовали против строительства новых нефтеустановок

1 августа 2011, 01:00
Мэрия Уфы провела мониторинг общественного мнения по поводу возведения в северной промзоне новых объектов нефтепереработки. По традиции, ни один из респондентов не воспротивился планам администрации столицы Башкирии, а потому горсовет признал опрос состоявшимся, а его результаты положительными. Респондентам был задан вопрос о строительстве объекта «Централизованный коммерческий узел учета нефтепродуктов на ЛПДС «Черкассы» на подводящих трубопроводах от группы Уфимских НПЗ». Было опрошено 840 человек, из них «за» ответили 700, 140 опросных листов были признанны недействительными.

По второму пункту «Монтаж динамических весов в количестве 2-х штук на южной наливной эстакаде перед путями 4, 5, 6, 7, 8 с установкой системы автоматической идентификации вагон-цистерн» было опрошено 827 человек, «за» высказались – 694 респондента, и 133 бюллетеня были признанны недействительными. В обоих случаях ни одного ответа «против» зафиксировано не было. Объекты строятся в интересах ОАО «Уфанефтехим».

Это уже не первый опрос жителей Уфы о строительстве на нефтезаводах. Летом прошлого года горсовет таким же образом опубликовал результаты плебисцита по нескольким стройкам. Как в прошлогоднем, так и в нынешнем случае о дате и месте проведения опроса власти заранее не сообщали, и широкой общественности о факте народного волеизъявления стало известно, когда его результаты были одобрены горсоветом.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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