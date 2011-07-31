Уфимцы не протестовали против строительства новых нефтеустановок

По второму пункту «Монтаж динамических весов в количестве 2-х штук на южной наливной эстакаде перед путями 4, 5, 6, 7, 8 с установкой системы автоматической идентификации вагон-цистерн» было опрошено 827 человек, «за» высказались – 694 респондента, и 133 бюллетеня были признанны недействительными. В обоих случаях ни одного ответа «против» зафиксировано не было. Объекты строятся в интересах ОАО «Уфанефтехим».
Это уже не первый опрос жителей Уфы о строительстве на нефтезаводах. Летом прошлого года горсовет таким же образом опубликовал результаты плебисцита по нескольким стройкам. Как в прошлогоднем, так и в нынешнем случае о дате и месте проведения опроса власти заранее не сообщали, и широкой общественности о факте народного волеизъявления стало известно, когда его результаты были одобрены горсоветом.
Дмитрий КОЛПАКОВ.