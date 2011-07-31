Колхозников грабят чиновники и предприниматели

По словам местных жителей, Минивали Масалимович на каждом собрании уверял их, что ничего противозаконного не происходит. Дольщики, зачастую, народ престарелый… А если и молодые, то, как правило, несведущие в юридических тонкостях. И те и другие в деревне привыкли верить всему тому, что говорит начальство и, тем самым, невольно позволяют себя обманывать. Более того, часть дольщиков, которая несколько лет успела выделить свои земельные участки и сдала их в аренду, тоже испытывает самый настоящих прессинг со стороны местных властей. Так регистрационная служба района в течение двух лет не регистрирует эти паи, которые на основании Земельного кодекса РФ подлежат регистрации в федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.