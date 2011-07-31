Колхозников грабят чиновники и предприниматели

Крестьянам говорят: «пай-пай»
СПК «Правда» в Аургазинском районе Башкирии в свое время был одним из ведущих колхозов республики. А сегодня около 140 человек, являющихся членами этого сельхозпредприятия и собственниками земельных паев, в отчаянии.
Еще в феврале нынешнего года на предварительном собрании пайщиков люди решили отдать свои 114 участков в аренду местному производственному лицею № 82. Но, несмотря на то, что регламент общего собрания и все предусмотренные законом процедуры были соблюдены, сделка не состоялась.
- Работники агрофирмы «Возрождение» просто самовольно заехали на наши земли и начали посев сельскохозяйственных культур, - рассказывает один из собственников предприятия Петр Лисовский. - На эти действия мы никаких разрешений не давали. Более того, общее собрание пайщиков земельного участка ставило директора этой сомнительной фирмы Рината Гизатуллина в известность, что эти земли на 11 месяцев переданы лицею № 82.
Получается, что руководитель агрофирмы «Возрождение» знал о незаконности и противоправности своих действий, но, тем не менее, продолжил самовольничать на этих участках.
В разговоре с сельчанами выяснилась еще одна интересная подробность. Председателем СПК «Правда» является ….бухгалтер агрофирмы «Возрождение» Фасима Гафарова. Кто и когда ее успел назначить, для пайщиков не ясно до сих пор. С одной стороны ушлый предприниматель, а с другой крестьяне - люди весьма далекие от юриспруденции. Но одно они понимают очень четко – их хозяйство целенаправленно топят.
Рамиль Ягофаров проработал в СПК «Правда» более 35 лет и сегодня ему больно смотреть на то, что осталось от колхоза.
- В свое время здесь размещалось около 4000 голов крупного рогатого скота, а сейчас у коровников нет даже крыши, все вывезли на металлолом, - переживает Рамиль Рафаилович. - Огромная газовая котельная отапливала все производственные помещения, а сегодня котлы распилили. Здесь уже даже спасать нечего. В результате чего СПК «Правда» сегодня представляет собой почти груду руин.
По всем нарушениям собственники обращались к местным властям, но чиновники встретили их равнодушно.
По словам сельчан, директор агрофирмы «Возрождение» Ринат Гизатуллин уже отметился в деревне Юламаново в СПК «Восход», который в одночасье лишился скота, оборудования и другого имущества.
- А теперь коммерсант добрался и до СПК «Правда», - возмущаются крестьяне. - Районная власть или ничего не видит или не хочет ничего замечать.
Екатерина Аринина проработала в СПК «Правда» 25 лет и дослужилась до должности главного ветеринарного врача. А сегодня вынуждена стоять за прилавком в местном продуктовом ларьке.
- Когда я проезжаю мимо территории кооператива, то стараюсь не смотреть в эту сторону, - с горечью в голосе рассказывает г-жа Аринина. - Все разрушено, как после бомбежки. Нынешнее руководство все уничтожило. Теперь у нашего села нет будущего, людям просто негде работать.
Восстание машин
В селе Кляшево Чишминского района и вовсе развернулась настоящая тракторная баталия. Когда весной собственники земельных паев вышли на поля сеять, они увидели чужую сельхозтехнику и посторонних людей, которые тоже имели намерение заняться посевными работами. Рычащие трактора с обеих сторон, словно танки на Прохоровском поле, долго стояли друг против друга. Хорошо, что хоть до рукоприкладства и кровопролития дело не дошло. Но затем против сельчан была развернута самая настоящая судебная война. Фия Юсупова является официальным представителем обиженных пайщиков в судах. А судебных процессов уже было много.
- В свое время у народа, пользуясь его доверчивостью, собрали доверенности, не объясняя для чего. Вторые экземпляры доверителям на руки не выдавались, - возмущенно рассказывает г-жа Юсупова. - А всем этим командовал заместитель главы района Минивали Мусин, который сейчас со своими юристами строчит против нас иск за иском.
По словам местных жителей, Минивали Масалимович на каждом собрании уверял их, что ничего противозаконного не происходит. Дольщики, зачастую, народ престарелый… А если и молодые, то, как правило, несведущие в юридических тонкостях. И те и другие в деревне привыкли верить всему тому, что говорит начальство и, тем самым, невольно позволяют себя обманывать. Более того, часть дольщиков, которая несколько лет успела выделить свои земельные участки и сдала их в аренду, тоже испытывает самый настоящих прессинг со стороны местных властей. Так регистрационная служба района в течение двух лет не регистрирует эти паи, которые на основании Земельного кодекса РФ подлежат регистрации в федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
- После того, как в мае г-н Мусин и сотрудники РОВД не дали нам начать сельхозработы, мы целых 10 дней дежурили и караулили наши поля, - продолжает г-жа Юсупова. - А полицейские говорили, что ничего не могут поделать, так как глава района лично заставляет их выступать против собственников наделов.
Местные жители считают, что действия главного регистратора, истцов, юристов администрации и прочего районного начальства направлены только на то, чтобы народ устал и бросил защищаться от бюрократического произвола. Даже директор школы, якобы по приказу свыше не пускает своих сотрудников на собрания для того, чтобы они реализовали свои имущественные права.
- Одна из местных пенсионерок, не выдержавшая бесконечных тяжб из-за земли, повесилась, - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы Николай Шапко. – Мы знаем, что 71-летняя женщина полезла в петлю от отчаяния. Уж очень она переживала за свой пай и близко к сердцу принимала каждую повестку из суда.
Пожилая крестьянка очень переживала за свою землю, на которой она «горбатилась всю жизнь». А когда опоздала на суд, из-за того, что не смогла вовремя пробраться в зал заседания, потому как ей никто не помог, то почувствовала себя совсем униженной.
- Получаются, что те, кто заслужил эти земли, вынуждены вешаться, - сетует ветеран Шапко. - А те, кто приехал ликвидировать колхоз-миллионер, сейчас процветает, и за полгода поставил себе дом, покупает одну за другой новые иномарки. На двухметровых воротах установил камеры видеонаблюдения, для того, похоже, чтобы наблюдать, как по соседству пенсионеры и другие честные люди живут в нищете.
На протяжении двадцати лет власть доказывают сельским жителям преимущества рыночной модели сельского хозяйства, неотъемлемой частью которой на их взгляд является собственность на землю. А на местах районные начальники и не думают давать народу это право. В одних случаях разработана целая сеть хитроумных схем и махинаций, с помощью которых дельцы и коррумпированные чиновники могут безнаказанно распоряжаться чужой землей, на которую прав не имеют. В других обстоятельствах даже и схемы не придумают – действуют нагло и неприкрыто.
Федор ЛЫТКИН.