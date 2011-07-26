В трюме погибшей «Булгарии» нашли зал игровых автоматов

Например, теплоход «Мулланур Вахитов» ушел в первый рейс до Саратова с 80 пассажирами на борту, а во второй – с 120, при вместимости судна в 170 человек.
Сегодня круизный флот пароходства составляет девять теплоходов так называемого 305-го проекта, построенных в конце 50-х годов прошлого века на венгерских верфях Obuda Hajogyar Budapest.
Как уверяет замдиректора пароходной кампании, ко всем судам у ревизоров нет серьезных замечаний. Так, например, в то время когда из-под ареста в казанском порту сбежал «Петр Алабин», «Салават Юлаев» принял пассажиров беглеца, а после устранения бумажных формальностей беспрепятственно отбыл в рейс в разгар «разбора полетов», когда речной регистр и Ространснадзор списали на берег, чуть ли не половину волжского речного флота.
- Да, наши суда немолодые, но они безопасны, - уверен г-н Каняев. – Наши корабли имеют высоту над водой почти два метра, в отличии от «Булгарии», у которой высота сухого борта около
Виктор Каняев уверен, что речные суда, эксплуатирующиеся четыре месяца в году в пресной воде, могут служить очень долго. И даже имея солидный возраст в пятьдесят-шестьдесят лет быть работоспособными и безопасными, в зависимости от эксплуатации и вложений в ремонт.
- В России по рекам курсируют ретропароходы построенные еще до революции, они в изумительном состоянии, - заметил он.
Денег на замену старых круизных судов в пароходстве нет, новое пассажирское судно стоит не меньше тридцати миллионов евро. И даже если бы были средства на покупку, в России такие корабли закупать негде. Заказать такие суда можно там же, где и в советское время – в Австрии, Германии, Чехии. Также замдиректора «БРП» упомянул анонсированные Госкомтрансом РБ переговоры с лизингодателями по покупке новых судов – они зашли в тупик и кончились ничем.
Вместе с тем в «БРП» никак не прокомментировали сложную схему собственности флота, где, как и в случае с «Булгарией», башкирские суда не принадлежат тем, кто на них ходит. Формально «Башкирское пароходство» только арендатор грузовых и пассажирских судов, которые на самом деле принадлежат компании «Грузопассажирские перевозки». Весной этого года у контрольно-счетной палаты РБ уже были претензии к «БРП» за нерационально большие объемы взятого в аренду флота, который большую часть времени не использовался. Правда сами ревизоры тогда признали что сотрудники «БРП» и «Грузопассажирских перевозок» это одни и те же люди.
Также в «БРП» сообщили, что не стали применять жестких санкций к капитану прогулочного теплохода «Батыр», который попался в объектив любительской видеокамеры в тот момент, когда за штурвал судна посадили маленькую девочку. У ребенка в тот день был день рождения и в качестве подарка девочке доверили капитанское место, чтобы сфотографировать. Транспортная прокуратура в этом увидела нарушение правил судовождения – в рубку пустили посторонних лиц.
- Капитан держал руку на пульте управления, когда убрал ее, в этот момент его сфотографировали, - рассказывает г-н Каняев. – Он нарушил устав службы на судах, так как пустил посторонних на свое рабочее место, мог выполнить просьбу пассажиров на стоянке.
Интересно, что за капитана «Батыра» вступился руководитель приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Вячеслав Климец.
- Я не вижу ничего страшного, в том, что ребенка в день рождения сфотографировали в рулевой рубке, - говорит г-н Климец. - Подержать за штурвал, - это такая мелочь, не влияющая никак на безопасность судна – капитан рядом находился, а ребенку память на всю жизнь. Малыш при всем желании никак не смог бы навредить кораблю. На западных круизных судах, если у пассажира день рождения, капитан устраивает ему экскурсию, и дает подержаться за штурвал, и в этом нет ничего ужасающего.
Виктор Каняев высказался в защиту капитана «Булгарии» Александра Островского, который, по его мнению, сделал все что смог.
- Капитан штурвал не бросил и до последнего пытался вывести судно из крена, - заметил замглавы пароходства. - Он не хотел выходить в рейс. Нужно было переждать волновой режим, и дождаться благополучной погоды. Тем более, что капитан знал о неполной работе двигателя и перегрузе на судне. От рейса он должен был отказаться, но настояли арендаторы.
Зато башкирские речники осудили действия капитана толкача «Дунайский-66». По их словам никаких трех километров для торможения сцепки барж не понадобилось бы, а «Дунайский» успел бы оказать помощь пассажирам «Булгарии».
- Пусть затормозил бы состав, выключил машины, в это же время спустил на воду мотоботы, - прокомментировал возможные действия капитана «Д-66» Виктор Каняев. – Все речники в курсе того, что нужно делать по команде «человек за бортом».
Между тем, глава ПРПСО Вячеслав Климец опроверг появившуюся версию о взрыве в машинном отделении «Булгарии». Водолазы его отряда не обнаружили каких-либо признаков подрыва теплохода.
- Старая машина, видимо где-то протекла солярка, просочилось из топливных танков, поэтому возникла версия взрыва, - заметил он.
Г-н Климец заметил, что при подъеме трупов с затонувшей «Булгарии», несколько раз возникали ситуации, серьезно угрожающие водолазам. Однако не стал уточнять, в чем заключалась опасность. Но добавил, что водолазу Александру Хижняку татарстанское правительство вручило награду. Спасатель сумел пробиться в носовой отсек, где позже нашли десятки тел пассажиров.
- Нашим сотрудникам приходилось распутывать глубоководного робота, или доставать выброшенные из теплохода тела на грунте, за пределами судна, где передвигаться очень сложно, - рассказывает глава ПРПСО. - И все это в обстановке, когда луч фонаря терялся на расстоянии полусогнутой руки. Еще нужно иметь в виду, что на судне узкие коридоры, крутые лестницы, а владельцы сделали перепланировку корабля, не соответствующей схеме. В трюме вообще нашли зал игровых автоматов.
Тем временем в Русской православной церкви нашли определение греху арендаторов «Булгарии». В Уфимской Епархии объяснили, что арестованная Светлана Инякина с религиозной точки зрения виновна в сребролюбии, то есть жажде наживы.
- Деньги любым способом, отсутствие всякой ответственности, - говорит референт управляющего Уфимской епархией архимандрит Игнатий. - Лишь бы скорее деньги, лишь бы хапнуть. Когда же это закончится? Я оптимист, я надеюсь, что Россию ожидает очищение от алчных бизнесменов, потому что так жить дальше невозможно. Но и они должны задуматься для чего и как живут.
По словам отца Игнатия, двадцать лет отечественного капитализма принесли стране тысячи инякиных, однако за содеянное зло придется расплачиваться их детям.
- Зло обязательно вернется назад, - уверен священник. - Самое страшное, что ждет эту женщину - не тюремное наказание, а те муки, которые испытают ее родные, когда придется держать ответ не перед людским судом.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото автора.