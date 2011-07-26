В трюме погибшей «Булгарии» нашли зал игровых автоматов

Вместе с тем в «БРП» никак не прокомментировали сложную схему собственности флота, где, как и в случае с «Булгарией», башкирские суда не принадлежат тем, кто на них ходит. Формально «Башкирское пароходство» только арендатор грузовых и пассажирских судов, которые на самом деле принадлежат компании «Грузопассажирские перевозки». Весной этого года у контрольно-счетной палаты РБ уже были претензии к «БРП» за нерационально большие объемы взятого в аренду флота, который большую часть времени не использовался. Правда сами ревизоры тогда признали что сотрудники «БРП» и «Грузопассажирских перевозок» это одни и те же люди.