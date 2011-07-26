Суд оправдал главу Краснокамского района, обвинявшегося в банкротстве МУПа

- Однако человек не может украсть у самого себя – совхоз «Урожай» находился на балансе муниципалитета, - объясняет адвокат. - А его имущество передано в МУП «Арлан», которое также находится в собственности муниципального образования. Странно, что человек пытался спасти предприятие и его отдали под суд, а если бы он ничего не делал – все было бы нормально.