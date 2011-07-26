Суд оправдал главу Краснокамского района, обвинявшегося в банкротстве МУПа

Забрав у сельского предприятия оборудование, транспорт и здания и передав имущество предприятию «Арлан», начальник местной администрации якобы «убил» совхоз, который впоследствии был признан банкротом. Гособвинитель на процессе просил лишить г-на Гильмуллина свободы на три года, а также запретить чиновнику занимать должности на госслужбе. Но районный суд оправдал руководителя Краснокамского района за отсутствием состава преступления.
Адвокат г-на Гильмуллина Алексей Зеликман уверен, что его подзащитный стал жертвой рейдеров, задумавших продать муниципальное имущество по частям. Руководитель администрации района не позволил предпринимателям растаскивать совхоз, и тут же появилось уголовное дело против несговорчивого чиновника.
- Совхоз «Урожай» был рекордсменом по долгам, задолжав кредиторам с 2003 года, - говорит Алексей Маркович. – И Разиф Гильмуллин, по сути, спас имущество сельского предприятия и людей, которые могли потерять работу в случае распродажи совхоза. Сегодня всем работникам обанкротившегося предприятия выплачена заработная плата за несколько лет, погашены все налоговые платежи, предприятие процветает.
По словам г-на Зеликмана, что следствие считало, что глава Краснокамского района, издав якобы незаконное распоряжение, присвоил чужую собственность.
- Однако человек не может украсть у самого себя – совхоз «Урожай» находился на балансе муниципалитета, - объясняет адвокат. - А его имущество передано в МУП «Арлан», которое также находится в собственности муниципального образования. Странно, что человек пытался спасти предприятие и его отдали под суд, а если бы он ничего не делал – все было бы нормально.
Как утверждает г-н Зеликмана, решение Разифа Гильмуллина о реорганизации сельского предприятия никак не могло квалифицироваться в уголовном порядке как «превышение полномочий», поскольку обеспечение нормальной работы совхоза входило в должностные обязанности его клиента.
- Как только Гильмуллин начал действовать, чтобы не допустить банкротства совхоза, как тут же нашлись правоохранители, обвинившие его в совершении должностного преступления, - заключил г-н Зеликман.
Между тем, в прокуратуре намерены обжаловать оправдательный приговор районного суда, внеся кассационное представление в коллегию по уголовным делам Верховного суда Башкирии. Здесь считают, что оправдание г-на Гильмуллина незаконно и полагают, что мэр, который во время судебного процесса продолжал управлять районом, мог повлиять и на решение суда.