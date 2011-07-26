mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На Рустэма Вильданова возлагают надежды по привлечению инвестиций в республику

27 июля 2011, 00:05
Представлять интересы в Башкирии в Москве станет 48-летний Рустэм Вильданов – он заменит на этом посту Салавата Гумерова. Во вторник руководитель республики Рустэм Хамитов подписал распоряжение о назначении г-на Вильданова полномочным представителем РБ при президенте РФ. Г-н Гумеров, занимавший должность полпреда с 2008 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию около месяца назад «в связи с переходом на другую работу».

Все это время в башкирском Белом доме обсуждались кандидатуры, способные претендовать на место лоббиста интересов региона. Рассказывают, что занять это кресло надеялись экс-глава администрации президента РБ, а ныне вице-премьер Анвар Махмутов, а также руководитель секретариата аппарата главы республики Аббас Галлямов, который уже работал в полпредстве. Однако выбор главы региона пал на Рустэма Вильданова, трудившегося официальным представителем Торгово-промышленной палаты Башкортостана в Москве.

До того, как прийти на чиновничью должность, Рустэм Вильданов работал на руководящих должностях в крупных коммерческих структурах.

Как стало известно «МКС», новый полпред, по задумке башкирских властей, должен стать проводником интересов региона в Кремле и выстроить отношения с федеральным центром. Также задача нового полномочного представителя РБ – проявить дипломатические и пробивные способности, чтобы прилечь инвестиции в республику.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44