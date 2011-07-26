На Рустэма Вильданова возлагают надежды по привлечению инвестиций в республику

Все это время в башкирском Белом доме обсуждались кандидатуры, способные претендовать на место лоббиста интересов региона. Рассказывают, что занять это кресло надеялись экс-глава администрации президента РБ, а ныне вице-премьер Анвар Махмутов, а также руководитель секретариата аппарата главы республики Аббас Галлямов, который уже работал в полпредстве. Однако выбор главы региона пал на Рустэма Вильданова, трудившегося официальным представителем Торгово-промышленной палаты Башкортостана в Москве.
До того, как прийти на чиновничью должность, Рустэм Вильданов работал на руководящих должностях в крупных коммерческих структурах.
Как стало известно «МКС», новый полпред, по задумке башкирских властей, должен стать проводником интересов региона в Кремле и выстроить отношения с федеральным центром. Также задача нового полномочного представителя РБ – проявить дипломатические и пробивные способности, чтобы прилечь инвестиции в республику.