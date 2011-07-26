На Рустэма Вильданова возлагают надежды по привлечению инвестиций в республику

Представлять интересы в Башкирии в Москве станет 48-летний Рустэм Вильданов – он заменит на этом посту Салавата Гумерова. Во вторник руководитель республики Рустэм Хамитов подписал распоряжение о назначении г-на Вильданова полномочным представителем РБ при президенте РФ. Г-н Гумеров, занимавший должность полпреда с 2008 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию около месяца назад «в связи с переходом на другую работу».