Сергей Хуртин: «Правительство РБ обязано предотвратить экологическую катастрофу»

Напомним, местные жители обнаружили, что из местного родника текут отходы нефтепереботки еще пять лет назад. И за эти годы ни одно ведомство не забило тревоги, более того, до сих пор не обнаружен виновник утечки нефтепродуктов. Почва здесь пропитана нефтепродуктами, в воздухе специфический запах, да и от любой искры может загореться вся территория. Экологи определили, что в воде находятся бензин, керосин, солярка и другие химические соединения.