Сергей Хуртин: «Правительство РБ обязано предотвратить экологическую катастрофу»

В случае, если нефтепродукты доберутся до основной артерии республики, возникнет чрезвычайная ситуация, - уверен прокурор РБ.
Напомним, местные жители обнаружили, что из местного родника текут отходы нефтепереботки еще пять лет назад. И за эти годы ни одно ведомство не забило тревоги, более того, до сих пор не обнаружен виновник утечки нефтепродуктов. Почва здесь пропитана нефтепродуктами, в воздухе специфический запах, да и от любой искры может загореться вся территория. Экологи определили, что в воде находятся бензин, керосин, солярка и другие химические соединения.
В ноябре прошлого года прокуроры указывали башкирскому Минприроды о необходимости срочно принять меры по сохранению экологической безопасности в этом районе, но представление надзорного ведомства так и осталось без ответа.
- Республиканскими органами власти действенных мер по обеспечению экологической безопасности, ликвидации загрязнения подземных вод нефтепродуктами и предотвращению их попадания в реку Белая не принимается, - считает Сергей Хуртин. – Решение же проблемы подменяется попытками переложить ответственность на хозяйствующие субъекты, чья вина в причинении вреда окружающей среде не доказана.
Теперь сохранением экологии в Стерлитамакском районе обязан заняться премьер-министр РБ Азамат Илимбетов.
- У республиканской власти есть все полномочия, чтобы заставить работать ведомства, ответственные за нарушение экологической среды, - говорят в прокуратуре.
Между тем, республика уже выделяла полмиллиона рублей на проведение различных опытов и анализов. Однако источники загрязнения природы так и остаются неизвестными.
Спикер Госсобрания Константин Толкачев считает, что решению экологической проблемы мешают «коррупционные факторы».
- Все органы власти осведомлены, разработаны рекомендации, были выделены деньги, полмиллиона уже «проели», а ситуация только ухудшается, - возмущался г-н Толкачев. - Территорию даже не огородили. Как с таким подходом можно найти виновных и ликвидировать загрязнение? Ведомства занимаются отписками и не могут определиться, кому именно заниматься проблемой. Такое ощущение, что дело хотят спустить на тормозах.