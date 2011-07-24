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Сергей Хуртин: «Правительство РБ обязано предотвратить экологическую катастрофу»

25 июля 2011, 00:17
Прокурор Башкирии Сергей Хуртин внес представление премьер-министру Башкирии Азамату Илимбетову с требованием «употребить власть» и, решить, наконец, проблему утечки нефтепродуктов в Стерлитамакском районе. По мнению главы надзорного ведомства, мазут, вытекающий из-под земли между деревнями Кантюковка и Васильевка, грозит экологической катастрофой не только окружающим поселениям, но и всем жителям района, поскольку в трех километрах от нефтяного «источника» протекает река Белая.

В случае, если нефтепродукты доберутся до основной артерии республики, возникнет чрезвычайная ситуация, - уверен прокурор РБ.

Напомним, местные жители обнаружили, что из местного родника текут отходы нефтепереботки еще пять лет назад. И за эти годы ни одно ведомство не забило тревоги, более того, до сих пор не обнаружен виновник утечки нефтепродуктов. Почва здесь пропитана нефтепродуктами, в воздухе специфический запах, да и от любой искры может загореться вся территория. Экологи определили, что в воде находятся бензин, керосин, солярка и другие химические соединения.

В ноябре прошлого года прокуроры указывали башкирскому Минприроды о необходимости срочно принять меры по сохранению экологической безопасности в этом районе, но представление надзорного ведомства так и осталось без ответа.

- Республиканскими органами власти действенных мер по обеспечению экологической безопасности, ликвидации загрязнения подземных вод нефтепродуктами и предотвращению их попадания в реку Белая не принимается, - считает Сергей Хуртин. – Решение же проблемы подменяется попытками переложить ответственность на хозяйствующие субъекты, чья вина в причинении вреда окружающей среде не доказана.

Теперь сохранением экологии в Стерлитамакском районе обязан заняться премьер-министр РБ Азамат Илимбетов.

- У республиканской власти есть все полномочия, чтобы заставить работать ведомства, ответственные за нарушение экологической среды, - говорят в прокуратуре.

Между тем, республика уже выделяла полмиллиона рублей на проведение различных опытов и анализов. Однако источники загрязнения природы так и остаются неизвестными.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев считает, что решению экологической проблемы мешают «коррупционные факторы».

- Все органы власти осведомлены, разработаны рекомендации, были выделены деньги, полмиллиона уже «проели», а ситуация только ухудшается, - возмущался г-н Толкачев. - Территорию даже не огородили. Как с таким подходом можно найти виновных и ликвидировать загрязнение? Ведомства занимаются отписками и не могут определиться, кому именно заниматься проблемой. Такое ощущение, что дело хотят спустить на тормозах.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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