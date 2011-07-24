На Северном кладбище над могилами глумились подростки

Уфимка Людмила Тонятова уверяет, что памятник на могиле мужа установила совсем недавно, но сегодня монумент из черного гранита восстановлению не подлежит.
- Надгробие из черного гранита в стиле «рваного камня» мне обошлось 97 тысяч рублей, - рассказывает женщина. - На лицевой стороне был изображен портрет моего супруга, а на обороте - православный собор.
Могильная плита разбита на куски, подонки поглумились над портретом мужчины, разбив его вдребезги.
– Неподалеку находится могила моего сына, - говорит вдова. - Там стоял простой деревянный крест, но и его тоже изломали. Теперь даже я опасаюсь ставить памятник сыну, ведь нелюди могут и его разрушить.
Как заявил «МКС» директор Северного кладбища Рафик Сираев, количество разрушенных могил может увеличиваться по мере обнаружения родственниками разграбленных захоронений. Большая часть разбитых памятников в глубине погоста в отдаленных кварталах, вдалеке от центральной аллеи.
- У нас нет своей охраны чтобы уследить за кладбищем, а его площадь – больше четырехсот гектар, - говорит г-н Сираев. – Территория огромная, здесь покоится миллион человек. В штате предусмотрен только один сторож, который охраняет хоздвор с техникой и здание администрации. Полиция территорию кладбища не патрулирует.
В МВД по РБ утверждают, что кладбищенская администрация должна сама следить за территорией, и охранники у МУП «Комбинат спецобслуживания» есть, но они по ночам не выходят на патрулирование погостов.
- Это не дело полиции патрулировать кладбище, у него должна быть своя постоянная охрана, - утверждает руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.
Между тем представитель полиции заявил, что в нынешнем инциденте нет религиозной подоплеки, речь идет о хулиганской выходке.
- Никаких оскорбительных надписей не обнаружено, - отметил он.
По словам представителя МВД по РБ Максима Родионова уже возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РБ «Вандализм». Преступникам грозит до трех лет тюрьмы.
Каждую разрушенную могилу уже обследовали эксперты, будет подсчитан ущерб и если вандалов поймают, родственники усопших смогут взыскать с них моральные и материальные потери в порядке гражданского судопроизводства. Однако легче от этого им не станет, для многих разрушенные надгробия это надругательство над памятью родных.
- Я буду каждый день ходить в церковь и ставить свечки за упокой этих ублюдков, - чуть ли не плача говорит Людмила Тонятова.
В Уфимской епархии уже осудили массовый вандализм на Северном кладбище и увязали его с отсутствием духовного воспитания в школах.
- То, что произошло – результат десятилетий советского безбожия, эти плоды мы сейчас пожинаем, - говорит референт управляющего Уфимской епархией архимандрит Игнатий. - В семье ребенку не объясняют, что такое добро и зло. Как говорил Достоевский – там, где нет Бога, там можно все. Вот это «все» мы и получаем сейчас. Попраны основы нравственности, божьи заповеди на которых зиждиться вся человеческая мораль. Культура отношения к мертвым и памяти – это культура общества. Мы готовы проповедовать в школах, но нас туда не пускают. И пока этот вопрос не решится, такие инциденты будут повторяться.
Дмитрий КОЛПАКОВ.