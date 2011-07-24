На Северном кладбище над могилами глумились подростки

- То, что произошло – результат десятилетий советского безбожия, эти плоды мы сейчас пожинаем, - говорит референт управляющего Уфимской епархией архимандрит Игнатий. - В семье ребенку не объясняют, что такое добро и зло. Как говорил Достоевский – там, где нет Бога, там можно все. Вот это «все» мы и получаем сейчас. Попраны основы нравственности, божьи заповеди на которых зиждиться вся человеческая мораль. Культура отношения к мертвым и памяти – это культура общества. Мы готовы проповедовать в школах, но нас туда не пускают. И пока этот вопрос не решится, такие инциденты будут повторяться.