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IKEA в Уфе откроет кошка, выбранная голосованием

25 июля 2011, 00:20
Компания IKEA объявила кастинг кошек для открытия торгового комплекса в Уфе 25 августа. По итогам голосования на сайте компании будут выбраны пять питомцев, которым может выпасть честь первыми войти в двери мебельного центра. На пресс-конференции журналисты выберут животное, которому доверят открытие торгового комплекса.

- Победившая кошка получит пожизненное право на получение бесплатной миски молока в любом магазине ИКЕА на территории России, - заявила «МКС» сотрудник пресс-службы компании Елена Кирьянова.

Внесут ли кошку внутрь, или зверек сам войдет в магазин пока неизвестно.

К конкурсу допущены как коты, так и кошки, порода и возраст не имеет значения. Для участия голосования нужно зарегистрировать животное на сайте IKEA www.IKEA.ru/ufa. Интернет-конкурс продлится до 10 августа, к участию допускаются только животные, имеющие ветеринарный паспорт.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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