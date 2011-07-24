IKEA в Уфе откроет кошка, выбранная голосованием

К конкурсу допущены как коты, так и кошки, порода и возраст не имеет значения. Для участия голосования нужно зарегистрировать животное на сайте IKEA www.IKEA.ru/ufa. Интернет-конкурс продлится до 10 августа, к участию допускаются только животные, имеющие ветеринарный паспорт.