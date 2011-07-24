70-летний пенсионер на «семерке» чуть не угробил семилетнего мальчика

Мальчика на реанимационной машине доставили в детскую травматологическую больницу № 17.
- Я не могла держать сына за руку, потому что несла большие сумки, - рассказывает Карина. – Но мы же не перебегали дорогу, а шли на зеленый свет, и никак не могли ожидать наезда.
Пенсионера, скорее всего, привлекут к уголовной ответственности, так как в ДТП серьезно пострадал ребенок, переходивший улицу на разрешающий сигнал светофора. И если суд признает пожилого мужчину виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Между тем, пенсионер, скорее всего, в силу преклонного возраста имеет замедленную реакцию, вряд ли хорошо видит, а потому и не сумел мгновенно среагировать на нештатную ситуацию. А ведь закон «О безопасности дорожного движения» полагает, что к управлению автотранспортными средствами допускаются лишь полностью здоровые граждане. Но ни для кого не секрет, что водительские справки покупаются в любом медицинском учреждении и росчерк «здоров» врач выпишет, не моргнув глазом, самому увечному инвалиду за 100 рублей.
Депутаты Госдумы даже надеялись ограничить в правах водителей, чье присутствие за рулем опасно для окружающих, например душевнобольных, наркоманов, алкоголиков или переживших сложные операции, страдающих радикулитом или межпозвоночными грыжами, слабо видящих и людей преклонного возраста. Но тут же парламентариев осадили правозащитники, заявив, что подобная депутатская инициатива нарушает права человека. Хотя, на наш взгляд, никаких новых законопроектов не требуется – достаточно внимательно прочитать уже существующий закон и, заподозрив, что водитель несет угрозу дорожному движению, обратиться в суд. Это вполне по силам прокуратуре и другим надзорным ведомствам, чтобы предотвратить подобные случаи. Но пенсионера, наехавшего на семилетнего мальчика, и так лишат прав на три года – это предусматривает уголовная статья. А сколько еще таких немолодых людей или тех, кто любит заложить за воротник сегодня садится за руль?
Не менее прискорбный случай произошел в Бурзянском районе Башкирии в минувшую среду. В селе Старосубхангулово на улице Ленина автомобиль сбил коляску с полуторагодовалым ребенком. 46-летний местный житель ехал по центральной улице на 41-м москвиче. Поворачивая направо, мужчина потерял управление, и его машина выехала на левую обочину. В этот момент навстречу по краю дороги 14-летняя девочка прогуливалась со своим маленьким братиком. Неуправляемая машина снесла коляску. В результате малыш скончался на месте происшествия. По данным ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего, именно поэтому он не обратил никакого внимания на установленный знак, ограничивающий скорость до
Евгений КОСТИЦЫН,
Валентин ОРЛОВ.