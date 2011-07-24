70-летний пенсионер на «семерке» чуть не угробил семилетнего мальчика

Депутаты Госдумы даже надеялись ограничить в правах водителей, чье присутствие за рулем опасно для окружающих, например душевнобольных, наркоманов, алкоголиков или переживших сложные операции, страдающих радикулитом или межпозвоночными грыжами, слабо видящих и людей преклонного возраста. Но тут же парламентариев осадили правозащитники, заявив, что подобная депутатская инициатива нарушает права человека. Хотя, на наш взгляд, никаких новых законопроектов не требуется – достаточно внимательно прочитать уже существующий закон и, заподозрив, что водитель несет угрозу дорожному движению, обратиться в суд. Это вполне по силам прокуратуре и другим надзорным ведомствам, чтобы предотвратить подобные случаи. Но пенсионера, наехавшего на семилетнего мальчика, и так лишат прав на три года – это предусматривает уголовная статья. А сколько еще таких немолодых людей или тех, кто любит заложить за воротник сегодня садится за руль?