mkset.ru
ГлавноеВсе новости

70-летний пенсионер на «семерке» чуть не угробил семилетнего мальчика

25 июля 2011, 00:27
Семилетний ребенок Ильгиз Газизов пострадал в серьезном ДТП в минувшую пятницу на перекрестке улиц Софьи Перовской и Степана Кувыкина в Уфе. Мальчика сбил на пешеходном переходе 70-летний пенсионер, который на «Жигулях» седьмой модели поворачивал налево с улицы Софьи Перовской на Кувыкина. Мама пострадавшего малыша 28-летняя Карина Газизова уверяет, что шла с сыном на зеленый свет, а престарелый водитель попросту не заметил женщину с ребенком. Ильгиз потерял сознание прямо на проезжей части – у него оказалась сломана рука и ключица.

Мальчика на реанимационной машине доставили в детскую травматологическую больницу № 17.

- Я не могла держать сына за руку, потому что несла большие сумки, - рассказывает Карина. – Но мы же не перебегали дорогу, а шли на зеленый свет, и никак не могли ожидать наезда.

Пенсионера, скорее всего, привлекут к уголовной ответственности, так как в ДТП серьезно пострадал ребенок, переходивший улицу на разрешающий сигнал светофора. И если суд признает пожилого мужчину виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Между тем, пенсионер, скорее всего, в силу преклонного возраста имеет замедленную реакцию, вряд ли хорошо видит, а потому и не сумел мгновенно среагировать на нештатную ситуацию. А ведь закон «О безопасности дорожного движения» полагает, что к управлению автотранспортными средствами допускаются лишь полностью здоровые граждане. Но ни для кого не секрет, что водительские справки покупаются в любом медицинском учреждении и росчерк «здоров» врач выпишет, не моргнув глазом, самому увечному инвалиду за 100 рублей.

Депутаты Госдумы даже надеялись ограничить в правах водителей, чье присутствие за рулем опасно для окружающих, например душевнобольных, наркоманов, алкоголиков или переживших сложные операции, страдающих радикулитом или межпозвоночными грыжами, слабо видящих и людей преклонного возраста. Но тут же парламентариев осадили правозащитники, заявив, что подобная депутатская инициатива нарушает права человека. Хотя, на наш взгляд, никаких новых законопроектов не требуется – достаточно внимательно прочитать уже существующий закон и, заподозрив, что водитель несет угрозу дорожному движению, обратиться в суд. Это вполне по силам прокуратуре и другим надзорным ведомствам, чтобы предотвратить подобные случаи. Но пенсионера, наехавшего на семилетнего мальчика, и так лишат прав на три года – это предусматривает уголовная статья. А сколько еще таких немолодых людей или тех, кто любит заложить за воротник сегодня садится за руль?

Не менее прискорбный случай произошел в Бурзянском районе Башкирии в минувшую среду. В селе Старосубхангулово на улице Ленина автомобиль сбил коляску с полуторагодовалым ребенком. 46-летний местный житель ехал по центральной улице на 41-м москвиче. Поворачивая направо, мужчина потерял управление, и его машина выехала на левую обочину. В этот момент навстречу по краю дороги 14-летняя девочка прогуливалась со своим маленьким братиком. Неуправляемая машина снесла коляску. В результате малыш скончался на месте происшествия. По данным ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего, именно поэтому он не обратил никакого внимания на установленный знак, ограничивающий скорость до 30 километров в час.

Евгений КОСТИЦЫН,

Валентин ОРЛОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44