Уфимская мэрия открыла фирму по управлению недостроями

А вот комплекс на улице Губайдуллина ранее принадлежавший компании «Простор», будет сдан уже осенью, сейчас его достраивает компания «СУ-4». Другая «просторовская» площадка, на улице Менделеева, после проведенной экспертизы, признана неперспективной. Пока здесь ничего строить не будут, а дольщикам, вложившим свои деньги в возведение жилья, раздадут квартиры в других домах.