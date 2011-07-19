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Уфимская мэрия открыла фирму по управлению недостроями

19 июля 2011, 20:59
Городские власти создали компанию по урегулированию конфликтов, связанных с обманутыми дольщиками. Фирма получила название «Центр поддержки строительных проектов», в штате компании числится 17 человек. Предприятие уже начало работать с недостроями, их в столице Башкирии 19. Как заявил вице-мэр Уфы, курирующий в мэрии строительный комплекс, Владислав Никитин, деятельность компании не ограничится только решением проблем обманутых покупателей жилья, но и не стал уточнять, чем еще займется подконтрольная фирма.

- «Центр» сосредоточится на финансовом консалтинге и аудите обанкротившихся застройщиков, - сказал вице-мэр. – Не все 19 домов – результат умышленных действий менеджмента проблемных фирм, есть объекты недостроенные в силу обстоятельств или кризисных явлений.

Также г-н Никитин пояснил, что первыми разрешатся проблемы строек разорившихся компаний «Простор» и «Геострой».

Так, жилой комплекс «Зеленый берег» будет достраивать ГУП «Фонд жилищного строительства», но работы начнутся после завершения экспертизы, которую проводят правоохранители.

А вот комплекс на улице Губайдуллина ранее принадлежавший компании «Простор», будет сдан уже осенью, сейчас его достраивает компания «СУ-4». Другая «просторовская» площадка, на улице Менделеева, после проведенной экспертизы, признана неперспективной. Пока здесь ничего строить не будут, а дольщикам, вложившим свои деньги в возведение жилья, раздадут квартиры в других домах.

Между тем г-н Никитин стал автором неожиданной новости связанной со строительством аквапарка «Планета». По его словам в ходе переговоров с застройщиком, компанией «Росевродевелопмент» была названа дата открытия комплекса водных аттракционов – 14 февраля 2013 года.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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