Уфимская мэрия открыла фирму по управлению недостроями

- «Центр» сосредоточится на финансовом консалтинге и аудите обанкротившихся застройщиков, - сказал вице-мэр. – Не все 19 домов – результат умышленных действий менеджмента проблемных фирм, есть объекты недостроенные в силу обстоятельств или кризисных явлений.
Также г-н Никитин пояснил, что первыми разрешатся проблемы строек разорившихся компаний «Простор» и «Геострой».
Так, жилой комплекс «Зеленый берег» будет достраивать ГУП «Фонд жилищного строительства», но работы начнутся после завершения экспертизы, которую проводят правоохранители.
А вот комплекс на улице Губайдуллина ранее принадлежавший компании «Простор», будет сдан уже осенью, сейчас его достраивает компания «СУ-4». Другая «просторовская» площадка, на улице Менделеева, после проведенной экспертизы, признана неперспективной. Пока здесь ничего строить не будут, а дольщикам, вложившим свои деньги в возведение жилья, раздадут квартиры в других домах.
Между тем г-н Никитин стал автором неожиданной новости связанной со строительством аквапарка «Планета». По его словам в ходе переговоров с застройщиком, компанией «Росевродевелопмент» была названа дата открытия комплекса водных аттракционов – 14 февраля 2013 года.
Дмитрий КОЛПАКОВ.