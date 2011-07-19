Рустэм Хамитов: «Я не Саркози, да и Башкирия – не Франция»

Кто круче с кручи
- Я, честно говоря, завидую вам, - признался Рустэм Закиевич. - В свое время мне пришлось походить с рюкзаком по республике, по стране. Соскучился по рюкзаку, по туристской молодости.
По словам Рустэма Хамитова, сейчас он работает в кабинете, а это «не очень интересно».
- Башкортостан, конечно, - очень красивая республика, - отметил глава региона. - Она предназначена для туризма, и мы эту отрасль, безусловно, будем развивать. У нас появятся новые рабочие места, новые туристские городки и маршруты.
Рустэм Хамитов пообещал поддерживать водный, конный, пеший туризм и спелеологию.
- Я в свое время смог посетить все пещеры республики, - рассказал президент. - У нас огромные возможности, чтобы развивать туризм. Поэтому нам нужны умелые, знающие специалисты в этой области.
Под профессионалами г-н Хамитов понимает не тех, «кто может от одной спички зажечь костер», а тех, «кто вовремя сможет прийти на помощь, умеет сплавляться и по веревке спускаться с кручи».
- Сегодня я посмотрю, как вы подготовились к соревнованиям, - пообещал президент и слово сдержал.
В рамках спортивной программы были организованы водная, пешеходная, велосипедная дистанции и «туриада» - состязание на туристское мастерство.
Участие в соревнованиях приняли около 20 молодежных команд, возраст участников которых не превышал 35 лет.
22-летний Рашит Альмухаметов из Нефтекамска на «Турфесте» оказался впервые: на поездку парня сагитировали друзья, которые на слет ездят регулярно.
- В городе – жара, суета, а здесь шикарная природа, свежий воздух, горы… Красота! – не скрывает эмоций Рашит. - Честно говоря, не знал чего ожидать, но на деле все оказалось еще интереснее, чем рассказывали друзья.
По словам парня, в бытовом плане его «все устраивает».
- Ради такого события можно и пренебречь некоторым комфортом. Главное, что вместе со мной на фестиваль согласилась поехать моя девушка Гульшат, с которой мы уже полгода. Мне повезло, что она разделяет мои интересы, можно сказать, что живем душа в душу.
В спортивных соревнованиях Рашит участия не принимал, зато написал сценарий визитки и выступил вместе с друзьями. Ребят ожидали и другие творческие испытания: конкурсы песни, плаката, походной кухни, фотографии, «Озвучка» и многое другое. Например, в конкурсе «Бивак» туристы должны были как можно лучше, практичнее, интереснее обустроить свою стоянку.
Ознакомиться с лагерями решил и Рустэм Хамитов, сразу направившись в Архангельский бивак.
- Президент нам очень нравится. Круто! Он туризмом занимается, - льстивой речевкой встретили главу региона местные туристы и пригласили к себе в беседку.
- Заодно и дождь переждем, - скрылся под тентом от начавшегося ливня Рустэм Закиевич.
Туристы поинтересовались у президента, какой маршрут ему больше всего ему запомнился.
- Каждый был интересен по-своему, но, наверное, самый запоминающийся поход - в урочище Кутук-Сумган, что в Мелеузовском районе, - поделился президент. - Это пропасть глубиной
От Рустэма Хамитова участники «Турфеста» с интересом узнали, что не все его походы протекали гладко.
- Конечно, бывали и неординарные случаи, - не стал скрывать президент. - В пещерах часто возникают сложные ситуации. Есть так называемые «шкуродеры»: выдохнул - и на
Правила хорошего тона
Еще больше г-н Хамитов удивил бывалых походников новостью, что именно президенту и его друзьям-туристам они обязаны открытием большой пещеры Октябрьской.
- В Гафурийском районе есть пещера Победа, а рядом чуть ниже по течению в горах - колодец. Когда мы туда спустились, то выявили движение ветра. Нашли щель, начали копать: часов 12 растаскивали глыбы и камни, а потом открылся очень большой ход.
Сегодня пещера Октябрьская насчитывает порядка 4-
- А мы были ее первопроходцами, - не без гордости говорит Хамитов. - Она была совсем свеженькая, чистенькая. В некоторых местах, где были белые натеки, мы проходили босиком, чтобы не запачкать. Миллионы лет никого там не было, а мы оказались первыми.
Рустэм Закиевич ответил и на волнующий туристов вопрос, имеет ли он вредные привычки.
- Никогда не курил и никому не рекомендую. Кого увижу с сигаретой – побью, - пригрозил Хамитов под общий смех и пообещал в каждом райцентре построить по ФОКу.
Туристы посочувствовали главе региона, узнав, что отпуск ему не светит.
- Хочется, конечно, - мечтательно произнес президент. - Я бы с удовольствием пожил в палатке, сплавился, но пока не могу – такая у меня работа. Никому не рекомендую становиться президентом: отпуска точно не будет.
- А вот Николя Саркози от отдыха не отказался – гуляет сейчас с беременной супругой на Лазурном берегу, - проявила удивительную осведомленность светскими подробностями депутат госдумы Салия Мурзабаева, сопровождавшая в поездке г-на Хамитова.
- Саркози – совсем другой человек, да и Франция – не Башкирия, совсем другая страна, а нам этого нельзя, - парировал президент Башкирии.
Действительно, никому из присутствующих не нужно было доказывать, что берег Инзера главе республики милее и ближе, чем Лазурный берег Франции.
Народ окончательно убедился в этом, когда Рустэм Закиевич позаимствовал у одного из участников феста гитару и затянул туристскую «А в тайге по утрам туман…»
«Поезд - длинный смешной чудак, извиваясь, твердит вопрос: что же, что же не так, не так, что же не удалось?», - неплохо интонируя, пропел Рустэм Закиевич, но, увидев, что никто не подхватывает, предложил спеть другую композицию.
«Солнышко лесное» под аккомпанемент первого лица Башкирии пели уже хором и с особым удовольствием.
- Наш президент и на гитаре может, - с особым ударением на слово «наш» произнесла Салия Шарифьяновна, как будто оправдываясь за не очень удачное сравнение с главой Франции.
Но на этом визит президента не завершился. Рустэм Хамитов направился на реку, внимательно понаблюдав за соревнованием лодочников, оценил мастерство велосипедистов, а потом решил вернуться в туристский лагерь. В одном из бивуаков он с интересом изучил амуницию сегодняшних скалолазов и тут же навязал сложный узел с не менее мудреным туристским названием прямо на локте у одного из участников слета.
Выпить чаю с бубликами Рустэму Закиевичу предложили в беседке туристов УМПО. Компанию за столом президенту составили министр спорта Александр Никерин и вице-премьер Башкирии Зугура Рахматуллина, которые также угостились сушками. Чиновница прибыла в лагерь в фирменной олимпийке и спортивных брюках российской сборной, правда, забыв снять золотые украшения.
- Я ведь тоже в одном из цехов УМПО начинал помощником мастера. Там таблички с моим именем еще нет? – в шутку поинтересовался президент, но тут же серьезно добавил. - И не надо.
На дорожку высокие гости с особым удовольствием послушали песню «про любимый город», которую написал и исполнил под гитару токарь уфимского предприятия.
Дмитрий СТЕКОЛЬ.