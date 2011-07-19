Рустэм Хамитов: «Я не Саркози, да и Башкирия – не Франция»

- Каждый был интересен по-своему, но, наверное, самый запоминающийся поход - в урочище Кутук-Сумган, что в Мелеузовском районе, - поделился президент. - Это пропасть глубиной 110 метров . Система ходов очень большая, ледники, водопады, сталактиты, сталагмиты. В то время не было такой техники, как сейчас, и нужно было еще суметь туда спуститься. Что касается сплавов, то я раз 15 прошел Белую, несколько раз Зилим, Инзер, Ик, Ай, Юрюзань. На всех реках был, правда, сплавы там не очень сложные.