Росфинмониторинг включил в список спонсоров терроризма 12 жителей Башкирии

Террорист Рустем Зайнагутдинов, работавший в ячейке Уйгуро-Булгарского джамаата на интересы международного боевого движения Аль-Кайда, ближайшие 15 лет проведет за решеткой. Боевики этих запрещенных на территории России организаций мечтают подчинить себе мир, создав новое государство «Великий исламский халифат», которое, по их мнению, раскинется на территориях Центрально-азиатского региона и российского Поволжья. Рустем Зайнагутдинов трудился бригадиром в фирме «Пожсервис», а в свободное от работы время готовил диверсии – намеревался вместе с подельником Павлом Дороховым взорвать «Салаватводоканал», а также напасть на пост ГАИ, чтобы завладеть оружием. Думается, что и остальные персоны из этого списка также «прославились» весьма неблаговидными делами.