Росфинмониторинг включил в список спонсоров терроризма 12 жителей Башкирии

Росфинмониторинг составил список причастных к терроризму организаций и граждан, основываясь на данных ООН, российских Минюста и Генпрокуратуры. Весь перечень организаций и фамилий конкретных людей (150 организаций и 1911 человек) поделен на две части — организации и граждане зарубежных стран, а также те, которые были зарегистрированы или действовали на территории России.
В «российскую» часть вошли 46 организаций и 1510 человек, большинство из которых находятся в южной части России — в Чечне и Дагестане. В открытый список (есть и закрытый, куда занесены подозреваемые) попали те, чьи дела в судах уже завершены и приговоры вынесены по «террористическим» статьям.
В перечне три уфимца - 43-летний Марс Валитов, 42-летний Ринат Габдрахманов, 45-летний Игорь Наконечный и три туймазинца – 30-летний Раиль Валитов, братья Булат и Салават Гаяновы 1972 и 1976 годов рождения, а также уроженцы Салавата 39-летний Рустем Зайнагутдинов, Дюртюлей 36-летний Айрат Лукманов, поселка Уфимский Хайбуллинского района 37-летний Марсель Алибаев, деревни Ялчикаево Куюргазинского района 36-летний Руслан Биктимиров, поселка Раевский Альшеевского района 31-летний Мухаммад Набиуллин и села Сюльте Илишевского района
53-летний Шамил Тамимдаров.
Террорист Рустем Зайнагутдинов, работавший в ячейке Уйгуро-Булгарского джамаата на интересы международного боевого движения Аль-Кайда, ближайшие 15 лет проведет за решеткой. Боевики этих запрещенных на территории России организаций мечтают подчинить себе мир, создав новое государство «Великий исламский халифат», которое, по их мнению, раскинется на территориях Центрально-азиатского региона и российского Поволжья. Рустем Зайнагутдинов трудился бригадиром в фирме «Пожсервис», а в свободное от работы время готовил диверсии – намеревался вместе с подельником Павлом Дороховым взорвать «Салаватводоканал», а также напасть на пост ГАИ, чтобы завладеть оружием. Думается, что и остальные персоны из этого списка также «прославились» весьма неблаговидными делами.
Стать исключенным из списка можно только в двух случаях: если человека официально признают непричастным к террористической деятельности или в случае его смерти.
Уточняя цель обнародования перечня, Росфинмониторинг пояснил, что «черные списки» в первую очередь понадобятся кредитным организациям, которые обязаны сообщать в органы обо всех подозрительных денежных операциях, поскольку финансирование терроризма часто и происходит в ходе внешне легальных коммерческих сделок.