Александр Колобнев оказался замешан в допинговый скандал

- Во время дня отдыха на «Тур де Франс», мне сообщили о том, что я сдал положительный допинг-тест на гидрохлоротиазид. Я не знаю, как это вещество попало в мой организм, - написал на своем официальном сайте сразу на трех языках английском, испанском и русском Александр Колобнев. - Сейчас жду подробной информации, мне больше нечего сказать об этом из-за уважения к организаторам гонки и велоспорту в целом. Французская полиция в нашем отеле не обнаружила ничего подозрительного, поэтому мы ждем результатов расследования.
По словам спортсмена, он сошел с гонки, но остается в «Катюше».
- Когда руководство команды спросило меня о том, что хочу теперь делать, то я решил сняться с гонки – по своему личному и добровольному решению. В ближайшие дни жду результата допинг-пробы «В», а также хочу показать свое уважением к правилам UCI и WADA. Должен сказать, что в команде с самого начала этой истории я получил поддержку, а контракт со мной не был расторгнут, как об этом заявили некоторые СМИ, - заметил Колобнев.
Напомним, что бронзовую медаль Олимпиады в Пекине Колобнев получил лишь в январе 2011 года. В групповой гонке он был четвертым, но серебряный призер итальянец Давид Рибеллин был уличен в применении допинга. Комментируя этот случай, Александр признался в интервью «МКС»:
- Могу сказать, что до сих пор весь велоспорт в шоке, да и я не исключение. Давид Рибеллин – очень уважаемый велогонщик и у меня, как у всех, даже и мысли не было, что возможно употребление допинга с его стороны. Эта медаль для меня - просто большая неожиданность. Конечно, приятно, хотя до потолка от радости не прыгаю. Горько, что в очередной раз велоспорт сотрясают допинговые скандалы.