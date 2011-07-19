Александр Колобнев оказался замешан в допинговый скандал

- Могу сказать, что до сих пор весь велоспорт в шоке, да и я не исключение. Давид Рибеллин – очень уважаемый велогонщик и у меня, как у всех, даже и мысли не было, что возможно употребление допинга с его стороны. Эта медаль для меня - просто большая неожиданность. Конечно, приятно, хотя до потолка от радости не прыгаю. Горько, что в очередной раз велоспорт сотрясают допинговые скандалы.