Малолетка, заманившая на верную смерть взрослого мужчину, отделалась «детским» наказанием

Предприниматель познакомился в интернете на сайте знакомств с привлекательной девушкой и та назначила ему первое свидание на даче под Уфой. Вечером 16 июля 2010 года мужчина на своем автомобиле приехал на встречу по указанному девушкой в электронной переписке адресу и… пропал. Заявление в милицию об исчезновении сына принесла его мать. Она знала, что сын разводится с женой и ищет утешение в виртуальном мире. Правоохранители изъяли компьютер молодого человека, и стало понятно, с кем он общался в день своей смерти.