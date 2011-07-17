Малолетка, заманившая на верную смерть взрослого мужчину, отделалась «детским» наказанием

Напомним, мужчина поплатился жизнью из-за дорогой иномарки Лексус РХ 350, которым решила завладеть жестокая четверка - 16-летняя девушка из поселка Чернолесовский, 22-летний парень из Юматово и два уфимца 15 и 19 лет. Именно юная дама заманила жертву в дачный домик, где его поджидала страшная смерть – сначала ему в суп насыпали крысиного яда, а потом избивали сковородкой и лопатой, так как действие отравы на жертве никак не сказывалось.
Предприниматель познакомился в интернете на сайте знакомств с привлекательной девушкой и та назначила ему первое свидание на даче под Уфой. Вечером 16 июля 2010 года мужчина на своем автомобиле приехал на встречу по указанному девушкой в электронной переписке адресу и… пропал. Заявление в милицию об исчезновении сына принесла его мать. Она знала, что сын разводится с женой и ищет утешение в виртуальном мире. Правоохранители изъяли компьютер молодого человека, и стало понятно, с кем он общался в день своей смерти.
Спустя несколько дней нашли обгоревший автомобиль - номера кузова и двигателя были повреждены высокой температурой и не читались, а потом и расчлененные останки пропавшего мужчины. Причем череп несчастного был закопан в нескольких километрах от обезглавленного тела.
Скорее всего деревенские бандиты намеревались завладеть деньгами и иномаркой жертвы, но потом, почему-то их планы поменялись, и молодые люди решили отомстить мужчине за его желание обладать несовершеннолетней.
В садовом домике его уже ждали - сильно избив, злоумышленники затолкали пострадавшего в его собственный автомобиль, отъехав недалеко от садового товарищества, продолжили издевательства. После того, как наступила смерть несчастного, подозреваемые отвезли тело за город, расчленили его и закопали останки в разных местах. Автомобиль они пытались оставить себе, но уже через несколько дней, катаясь по проселочным дорогам, так повредили дорогую машину, что сочли за лучшее сжечь приметный джип, сняв с авто номерные знаки.
Примечательно, что погибший мужчина работал специалистом одной из частных фирм, и у него была совсем небольшая зарплата. Обладателем дорогой иномарки он стал в 2006 году, когда выиграл на тотализаторе 15 миллионов рублей. При себе у убитого в момент рокового визита на дачу было всего около 1,5 тысячи рублей.
После того, как задержали жестокую четверку, 16-летняя бандерша попыталась покончить жизнь самоубийством. Впрочем, девушка-заводила легко отделалась – согласно законодательству подросток не может быть лишен свободы более, чем на 10 лет.
Как сообщила «МКС» руководитель пресс-службы ВС РБ Елена Макушина, все обвиняемые признаны судом виновными в разбое, убийстве, подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства, и в зависимости от степени вины каждого, приговорены к длительным срокам заключения. Так, девушка и юноша, 1994 и 1995 годов рождения, приговорены к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии.
Мужчины, 1988 и 1991 годов рождения, приговорены соответственно к 18 и 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.