Максимальный штраф для перевозчиков-нелегалов – 250 тысяч рублей

В себестоимость билета должны входить все затраты по содержанию парка новых и старых машин, их обслуживанию, ремонту, содержанию единых сервисных центров, штата врачей и техников, но частник, купив старенькую машину, больше никаких затрат не несет. Все частные водилы работают за процент — то есть, нет у владельца автобусов расходов по зарплате и налогам. Между тем, из-за упрощенной формы налогообложения, которую выбирают частники, бюджет столицы Башкирии теряет сотни миллионов рублей. Водители автобусов не выдают пассажирам билетов, а потому не отчитываются о прибыли. Сейчас с "извозчиков" взимается единый налог, который они платят как индивидуальные предприниматели раз в год, исходя из суммы доходов, которую сами же предоставляют. В налоговом управлении считают, что более 90% пассажиров, которых возят частники, остаются неучтенными. Так что штрафование таких горе-предпринимателей вряд ли что изменит на нелегальном рынке.