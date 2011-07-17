Максимальный штраф для перевозчиков-нелегалов – 250 тысяч рублей

Например, владельцы лицензий на пассажироперевозки на конечных остановках вразнос торгуют маршрутными карточками, продавая липовые пропуски на городские линии от 140000 до 250000 рублей. Любой собственник автобуса может прикупить себе такой «путевой лист» и кататься по городу, оказывая услуги пассажирам и не подозревая, что стал жертвой мошенников. Маршрутные карты выдаются в муниципалитетах совершенно бесплатно, но по итогам конкурсов, но только мэрия определяет, имеет ли право транспортная компания перевозить людей. Нетрудно подсчитать, сколько зарабатывают незаконной торговлей такие продавцы «воздуха», если они сбывают фальшивки не только в Уфе, но и других городах Башкирии. Плюс ко всему, по данным независимых экспертов,
количество желающих заработать на перевозках превышает все разумные пределы. По разным оценкам, только рынок уфимских пассажироперевозок приносит до 900 миллионов рублей ежемесячно.
В себестоимость билета должны входить все затраты по содержанию парка новых и старых машин, их обслуживанию, ремонту, содержанию единых сервисных центров, штата врачей и техников, но частник, купив старенькую машину, больше никаких затрат не несет. Все частные водилы работают за процент — то есть, нет у владельца автобусов расходов по зарплате и налогам. Между тем, из-за упрощенной формы налогообложения, которую выбирают частники, бюджет столицы Башкирии теряет сотни миллионов рублей. Водители автобусов не выдают пассажирам билетов, а потому не отчитываются о прибыли. Сейчас с "извозчиков" взимается единый налог, который они платят как индивидуальные предприниматели раз в год, исходя из суммы доходов, которую сами же предоставляют. В налоговом управлении считают, что более 90% пассажиров, которых возят частники, остаются неучтенными. Так что штрафование таких горе-предпринимателей вряд ли что изменит на нелегальном рынке.
Впервые статья, предусматривающая наказание за неисполнение требований в области пассажирских автоперевозок появилась в республиканском законе в 2008 году. Однако практически сразу же вызвала недовольство среди владельцев частных автобусов.
Так, например, в прошлом году индивидуальный предприниматель Сергей Колесников, не считающий необходимым соблюдать цивилизованные правила пассажироперевозок, потребовал через Верховный суд Башкирии признать упомянутую статью недействующей с момента вступления в силу.
Напомним, г-н Колесников и его нелегальные коллеги ориентируются только на российскую Конституцию, которая гарантирует им право на работу. Поэтому предприниматели сами решают, как им возить пассажиров, составляя собственные «зеркальные» маршруты и вытесняя с улиц легальных перевозчиков, получившие маршрутные карты в мэрии. И пока «транспортный» закон в стране не принят, «партизанам» действительно никто не указ.
Поэтому Сергей Колесников, рассерженный на существующие в республиканском административном законодательстве санкции за нарушение правил пассажирских перевозок, заявил, что оспариваемые нормы возлагают на него «дополнительные обязанности и устанавливают ответственность за их неисполнение». Кроме того, по мнению г-на Колесникова, статья «допускает произвол в правоприменительной практике при привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актов местного самоуправления».
Однако главный суд Башкирии пришел к выводу, что оспариваемые нормы «приняты в пределах компетенции законодательного (представительного) органа республики, федеральному законодательству не противоречат» и отказал истцу в удовлетворении его требований. Позже правоту своих башкирских коллег подтвердил и Верховный суд России, куда Сергей Колесников подал кассационную жалобу.
Вполне возможно, что окрыленные этими решениями судов башкирские законодатели расширили в новом республиканском Кодексе об административных правонарушениях перечень автопрегрешений, которые влекут за собой наказание. И в случае, если эти нормы будут действовать, на диком рынке пассажироперевозок, который сегодня процветает в Башкирии, можно будет навести хоть какой-то порядок.
Так, за осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок без заключения договора с местным муниципалитетом, или по маршруту, не включенному в реестр мэрии, граждан могут оштрафовать на 4-5 тыс., должностные лица – на 40-50 тыс., а транспортные компании – на 200-250 тыс. рублей. Для транспортной фирмы такой штраф весьма существенный – частные перевозчики, скрывая истинные доходы, показывают налоговикам, что 200 тысяч рублей они зарабатывают за год. Выплатив немалую сумму, руководители нелегальных компаний, тот же Сергей Колесников, задумаются и решат, что проще договор с государством все-таки заключить.
В том случае, если у водителя не будет при себе маршрутной карты, с должностных лиц взыщут 2-3 тыс., а с предприятий и организаций – 7-10 тыс. рублей.
Если перевозчик самовольно отменит рейсы, изменит расписание или схемы движения, то его руководителям придется раскошелиться на 5-8 тыс., а самой транспортной компании – на 10-15 тыс. рублей.
А вот этот штраф мог быть и посущественней. Башкирия пока не сталкивалась с забастовками автоперевозчиков, выбивающих у властей преференции, льготные условия работы или повышения платы за проезд – да и пока в республике существует государственное автопредприятие «Башавтотранс», оказывающее пассажирские услуги, парализовать передвижение горожан у частников и не получится. Но опыт других регионов, по которым прокатилась волна протестов местных перевозчиков, без предупреждения останавливающих на несколько дней выходы автобусов на линии, показывает, что экономика любого населенного пункта, лишенная пассажирского автосообщения, может просто встать. И предупредить подобные эксцессы возможно только максимальными штрафными санкциями.
Зато у водителей автобусов также появится мотивация строго соблюдать расписание и схему движения, поскольку за их несоблюдение шофер рискует заплатить из собственного кармана 500-800 рублей.
Если же транспортная компания выпустит на линию автобус меньшей вместимости, чем предусмотрено в договоре, то ее оштрафуют на 5-10 тыс., а менеджеров организации – на 3-5 тыс. рублей. Но, думается, что добросовестные автоперевозчики, участвующие в конкурсе, где оговаривается количество мест в автобусе, вряд ли рискнут выставить на линию машину меньшей вместимости, а те, кто рассекает по городу на раздолбанных «ГАЗелях» ни в каких конкурсах не участвуют и договоров не заключают. Так что эта норма вряд ли будет работать.
А вот в том случае, если перевозчик сократит количество машин на маршруте, то рискует заплатить в бюджет 10-15 тыс. рублей, а его должностные лица – 5-10 тыс. рублей. Понятно, что желание сократить число машин на линии у предпринимателей может появиться, когда стихает «час пик» и пассажиров остается немного. И штраф в 10 тысяч рублей вряд ли испугает коммерсантов, которые сэкономят больше, не гоняя по городу пустые автобусы.
За нарушение порядка организации постоянных стоянок пассажирских машин (за так называемые стихийные места отстоя) перевозчики могут быть оштрафованы на 10-15 тыс., а должностные лица – на 2-5 тыс. рублей. И эта норма слишком лояльная по отношению к диким перевозчикам, поскольку стихийные «автовокзалы» стали головной болью не только жителей окрестных домов, но и гаишников. Чадящие машины отравляют воздух во дворах, мешают жителям и становятся повышенным источником опасности для горожан. И уничтожить любителей собирать пассажиров не в специально отведенных местах, а «там, где удобно», можно только экономическими методами с помощью жестких штрафных санкций.
Если же водитель откажет в проезде пассажиру, имеющему право на меры социальной поддержки, то с самого шофера могут взыскать 300-500 рублей, с его руководителей – 2000, а с транспортной компании – 3000-5000 рублей.
Заметим, что из республиканского Кодекса об административных правонарушениях исчезла статья, карающая за безбилетный проезд. «Зайцев», пойманных в автобусах междугороднего сообщения, будут штрафовать по нормам КоАП РФ в размере 100 рублей. Что же касается безбилетников в городских автобусах, трамваях и троллейбусах, то, вероятно, размер штрафов здесь будет варьироваться, в зависимости от того, какие санкции установят местные власти. При этом штрафы, например, в Уфе и, скажем, в Нефтекамске, не обязательно должны быть одинаковыми – все зависит от решения муниципалитетов.
Составлять протоколы о нарушениях при автоперевозках теперь будет не только Росавтодорнадзор, но башкирский госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству. Последнему подведомственны не только правонарушения непосредственно в автомобильной сфере, но и по другим статьям республиканского КоАП, имеющим опосредованное отношение к пассажирским перевозкам. Так, например, чиновники госкомитета имеют право составить протокол на водителя автобуса, который курит за рулем. Напомним, штраф за это по новому закону составляет 500 рублей.
Однако есть большие сомнения, что республиканский закон будет исполняться. Нормы, введенные башкирскими парламентариями, не могут стать истиной в последней инстанции для федеральных силовых ведомств, а потому отслеживать и штрафовать недобросовестных перевозчиков – теперь прерогатива башкирского Госкомитета по транспорту. Вряд ли у комитета хватит сил и ресурсов для того, чтобы привести в порядок стихийный и, что уж греха таить, криминальный рынок автоперевозок. Акции, приводящие в чувство нелегальных автоперевозчиков, возможны только при совместных усилиях всех заинтересованных в цивилизованной работе этого рынка структур. И Росавтонадзора, требующего соблюдения правил и норм, и гаишников, отвечающих за безопасность пассажиров и транспортных средств, и даже налоговиков, теряющего на этом нерегулируемом поле не менее миллиарда рублей налогов в год.
Парламентарии, действуя из лучших побуждений, не подумали, что республике, прежде всего, нужны не только правовые акты, регулирующие деятельность извозчиков, но и ведомство, контролирующие и координирующие пассажирские перевозки, четко определяющие действия компаний, ответственных за жизнь и безопасность людей. Отсутствие ясных правовых норм приводит к вакханалии на дорогах, когда частные извозчики «в погоне за прибылью», создают бесчисленные аварийные ситуации. В законодательствах многих стран указано, что деятельность, опасная для здоровья граждан должна быть четко регламентирована, причем на первом месте для таких государств - безопасность, на втором – качество услуг населению и лишь на третьем – интересы предпринимателей. Башкирии пока до этого далеко.
Валентин ОРЛОВ.