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Балабанов поменялся креслом с Махмутовым

13 июля 2011, 15:22
Третий за год глава администрации президента появился в Башкирии. В среду руководителем аппарата президента РБ стал 42-летний Владимир Балабанов, ранее занимавший пост вице-премьера в правительстве Башкирии и одновременно являвшийся министром экономического развития.

Интересно, что покинувший кресло начальника президентской администрации Анвар Махмутов, занимавший этот пост с декабря 2010 года, оказался в правительстве республики в ранге вице-премьера. Это уже третья по счету смена глав администраций президента за последний год – Махмутов пришел на это место после Николая Курапова, оставившего своей пост в конце 2010-го, но прослужил на новой должности полгода.

Странная рокировка озадачила наблюдателей. Владимир Балабанов, пришедший во власть из банковской сферы, сначала претендовал на пост министра финансов, а потом удовлетворился должностью вице-премьера, курирующего финансовое ведомство. Вряд ли Владимир Александрович обладает политическими навыками, которые понадобятся главе президентской администрации во время ближайших декабрьских выборов в Госдуму. Не менее странным выглядит назначение 55-летнего Анвара Махмутова, который стал вице-премьером без портфеля, поскольку освободившийся пост министра экономического развития занял 42-летний Евгений Маврин, ранее трудившийся первым заместителем Владимира Балабанова. Складывается впечатление, что пост, предложенный Анвару Махмутову, стал политическим компромиссом после того, как было решено освободить его от занимаемой должности.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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