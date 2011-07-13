Балабанов поменялся креслом с Махмутовым

Странная рокировка озадачила наблюдателей. Владимир Балабанов, пришедший во власть из банковской сферы, сначала претендовал на пост министра финансов, а потом удовлетворился должностью вице-премьера, курирующего финансовое ведомство. Вряд ли Владимир Александрович обладает политическими навыками, которые понадобятся главе президентской администрации во время ближайших декабрьских выборов в Госдуму. Не менее странным выглядит назначение 55-летнего Анвара Махмутова, который стал вице-премьером без портфеля, поскольку освободившийся пост министра экономического развития занял 42-летний Евгений Маврин, ранее трудившийся первым заместителем Владимира Балабанова. Складывается впечатление, что пост, предложенный Анвару Махмутову, стал политическим компромиссом после того, как было решено освободить его от занимаемой должности.