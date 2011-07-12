В Башкирии подешевело электричество

С 1 июля всем предприятиям Башкирии пересчитают тарифы за транспортировку электричества. Эта услуга стала самостоятельным товаром и ее стоимость с начала года выросла на 45 процентов, что существенно ударило по бизнесу и производству. Специальным правительственным постановлением рост тарифов снизили до 15 процентов, а все платежи, начисленные с 1 января 2011-го, пересчитают по-новому.