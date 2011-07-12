mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии подешевело электричество

13 июля 2011, 01:50
С 1 июля всем предприятиям Башкирии пересчитают тарифы за транспортировку электричества. Эта услуга стала самостоятельным товаром и ее стоимость с начала года выросла на 45 процентов, что существенно ударило по бизнесу и производству. Специальным правительственным постановлением рост тарифов снизили до 15 процентов, а все платежи, начисленные с 1 января 2011-го, пересчитают по-новому.

- Изменения в тарифной политике, которых ждали предприниматели, произошли, - заявил председатель государственного комитета РБ по тарифам Фадис Салимгареев. - 14 июня 2011 года были переутверждены единые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям республики.

По словам г-на Салимгареева, по некоторым подсчетам экономический эффект от перерасчета составит 1 миллиард 100 миллионов рублей. Всего за этот год башкирским предприятиям было передано 20 миллиардов кВт/ч, за что они заплатили 13 миллиардов рублей. Рост тарифов на транспортировку со следующего года составит примерно десять процентов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44