В Башкирии подешевело электричество

- Изменения в тарифной политике, которых ждали предприниматели, произошли, - заявил председатель государственного комитета РБ по тарифам Фадис Салимгареев. - 14 июня 2011 года были переутверждены единые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям республики.
По словам г-на Салимгареева, по некоторым подсчетам экономический эффект от перерасчета составит 1 миллиард 100 миллионов рублей. Всего за этот год башкирским предприятиям было передано 20 миллиардов кВт/ч, за что они заплатили 13 миллиардов рублей. Рост тарифов на транспортировку со следующего года составит примерно десять процентов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.