Лесных инспекторов в Башкирии приравняют к силовикам

Правительство Башкирии инициировало внесение поправок в республиканский «лесной» закон. Документ расширяет полномочия лесных инспекторов и узаконивает новый вид лесной деятельности – выращивание саженцев и сеянцев. Представлявший изменения в закон «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан» глава минлесхоза Ражап Набиуллин пояснил, что если поправки вступят в силу, инспекторы смогут проверять документы, подтверждающие право на использование лесов, а в случае их отсутствия приостанавливать рубку лесных насаждений.