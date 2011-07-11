Башкирские спасатели поднимают со дна Волги тела погибших пассажиров «Булгарии»

Как назло в день, когда теплоход вышел в туристический круиз маршруту Казань-Болгар-Казань, рассчитанный на два выходных дня, испортилась погода, поднялся ураганный ветер, вызвавший на реке огромные волны. Скорее всего, в такую непогоду отплытие следовало отменить, но речники проигнорировали метеосводки. Ураган стал еще одной причиной гибели пассажиров, которые не смогли добраться до берега. По словам спасшихся, корабль начал разворачиваться, но встал поперек сильного течения, а потом стал крениться на правый борт. Всех, кто был на палубе, смыла огромная волна, очевидцы утверждают, что судно затонуло за 2-3 минуты, хотя специалисты считают, что теплоход отправился на дно за 8 минут. Как бы там ни было, скоротечная катастрофа почти не оставила шансов людям – команда успела развернуть только два надувных плота. Тело капитана до сих пор не найдено, а его спасшийся помощник находится в шоке, и помочь следователям не может.