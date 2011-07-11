Башкирские спасатели поднимают со дна Волги тела погибших пассажиров «Булгарии»

Напомним, в минувшее воскресенье в 13.58 по московскому времени в трех километрах от берега в районе села Сюкеево Канско-Устиновского района Татарии, чуть ниже слияния Волги и Камы, судно внезапно пошло на дно. Специалисты полагают, что причиной крушения стал разрыв сварного шва – теплоход, который служил уже 56 лет, давно нуждался в ремонте и вышел в рейс с неисправным двигателем.
Как назло в день, когда теплоход вышел в туристический круиз маршруту Казань-Болгар-Казань, рассчитанный на два выходных дня, испортилась погода, поднялся ураганный ветер, вызвавший на реке огромные волны. Скорее всего, в такую непогоду отплытие следовало отменить, но речники проигнорировали метеосводки. Ураган стал еще одной причиной гибели пассажиров, которые не смогли добраться до берега. По словам спасшихся, корабль начал разворачиваться, но встал поперек сильного течения, а потом стал крениться на правый борт. Всех, кто был на палубе, смыла огромная волна, очевидцы утверждают, что судно затонуло за 2-3 минуты, хотя специалисты считают, что теплоход отправился на дно за 8 минут. Как бы там ни было, скоротечная катастрофа почти не оставила шансов людям – команда успела развернуть только два надувных плота. Тело капитана до сих пор не найдено, а его спасшийся помощник находится в шоке, и помочь следователям не может.
Представители следствия утверждают, что открытые вопреки правилам иллюминаторы (при прохождении больших водохранилищ их обязаны в обязательном порядке задраивать) могли способствовать быстрому затоплению корабля. Теплоход для круиза арендовала компания «Агречтур», собственником судна числилось «Камское речное пароходство» - сегодня следователи изымают и у владельца, и у туроператора документы.
Представители «Агречтура», взявшие на себя ответственность за исправность теплохода, уверяют, что с кораблем все было в порядке, а трагедия случилась из-за разыгравшегося шторма, перевернувшего и затопившего «Булгарию».
79 человек, 23 из которых члены экипажа, спасло прибывшее к месту трагедии судно «Арабелла». Два корабля, как ни странно, прошло мимо, не обратив внимания на барахтающихся в воде людей. Кто-то из потерпевших крушение успел надеть спасательные жилеты, а кто-то нет. Добрался самостоятельно до берега лишь один человек.
А в понедельник еще была надежда обнаружить живыми остальных пассажиров. По словам начальника госинспекции по маломерным судам Башкирии Сергея Карася, если в корпусе у днища перевернувшегося теплохода образовались воздушные мешки, то люди могли спастись. По крайней мере, при достаточном запасе кислорода несчастные сумели бы дожить до утра понедельника.
- Ночью простукивали корпус и ждали возможные ответы, но, к сожалению, ответов не поступило, - рассказали водолазы. - Осветили трюмы, рестораны. Там есть люди. Живых среди них нет.
Вечером стало ясно, что в холодной воде никто не выжил. Погибли 59 детей, в том числе месячный младенец. Большая часть ребят в момент аварии находилась в игровом помещении с аниматором, отдельно от родителей, и помочь детишкам было некому.
Много взрослых оказались в музыкальном салоне, в двух ресторанах, сауне и барах затонувшего теплохода.
В последнюю поездку людей собирала компания «Интур-Волга», не оформив пассажирам даже медицинской страховки. В документах этой фирмы все находящиеся на борту теплохода дети имели одну дату рождения – 30 декабря 1999 года, так сотрудникам компании было проще записать несовершеннолетних, не имевших паспортов.
По данным Генпрокуратуры, судно выходило в рейс с неисправностями одного из двигателей и с большим креном на правый борт. При этом на борту находилось 208 пассажиров и членов экипажа, хотя по нормативам "Булгария" могла принять не более полутора сотен людей. 25 туристов оказались «безбилетниками» и попали на борт неучтенными.
И как сегодня заявляют следователи, теплоход не имел лицензии на перевозку пассажиров, а турфирмы, устраивая круизы, продавали людям места в трюме без питания всего за 1250 рублей в день.
Оказывается, корабль, находящийся не в лучшем техническом состоянии, семь лет пребывал в отстое, а потом его стали сдавать в аренду туристическим фирмам на двухдневные или однодневные круизы.
Глава правительства Башкирии Азамат Илимбетов поручил срочно проверить техническое состояние всех судов республики.
Как утверждает начальник госинспекции по маломерным судам РБ Сергей Карась, в Башкирии подобной трагедии произойти не может, так как «нет таких просторов на речной акватории».
Сергей Карась сравнил нынешнюю аварию с катастрофой теплохода «Александр Суворов», врезавшегося в опору одного из ульяновских мостов в 1983 году, когда погибли 176 пассажиров.
- Три километра от берега – это слишком далеко, у нас таких расстояний нет, - уверил глава башкирского ГИМС.
Теплоход «Булгария» в ближайшее время поднимут со дна, а потом утилизируют, порезав на металл.
Между тем в минтрансе РФ считают, что теплоход «Булгария», ранее называвшийся «Украиной», имел надлежащее техническое состояние и прошел последний техосмотр 15 июня, а также соответствует стандартам речного флота России. Чему удивляться? Многие суда, которые сегодня ходят, в том числе и по башкирским рекам, имеют фактически пенсионный возраст и были спущены на воду 40-50 лет назад. Обновлять корабли дорого, да и смысла нет – деньги они и так приносят, а судоходный период в наших краях недолог.
Впрочем, такая же ситуация и на воздушном флоте, авиакомпании не стремятся покупать новую технику. После каждой авиакатастрофы выясняется, что самолет или уже отслужил свой срок или вот-вот должен был быть списан. Так что, повторение трагедии может произойти где угодно и когда угодно.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ,
Сергей ЛЕСУНОВ.