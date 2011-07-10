Правительство Башкирии даст муниципалитетам заработать

Увеличение объема полномочий муниципалитетов не сопровождалось одновременным увеличением доходов местных бюджетов, как это предусмотрено законодательством.
Большая часть районов Башкортостана сегодня являются дотационными, так как практически все налоги, собираемые на этих территориях, перечисляются или в региональную или федеральную казну, а на местах остаются лишь небольшие сборы - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, доходы в виде патента и единый сельскохозяйственный налог. Причем, если первые два отчисляются в местную казну полностью, то сельхозналог составляет по нормативу только 30 %.
Что же касается неналоговых доходов, то и здесь возможности муниципалитетов очень ограничены. К таким доходам закон относит доходы муниципалитета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, от продажи имущества, от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, штрафы и компенсации. А объекты муниципального имущества жестко «привязаны» к вопросам местного значения, сформулированным в законе. Большую часть доходов бюджета от неналоговых поступлений сегодня составляют доходы от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (около 80%), но этот ресурс иссякнет, когда продавать будет нечего.
Поддержать финансово муниципальные образования решили в правительстве Башкирии, внеся на рассмотрение депутатов Курултая проект закона «Об установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов в бюджеты муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан».
- Документ предусматривает передачу с 2012 года муниципальным районам по единым нормативам в размере 50 % налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - сообщила руководитель Минфина РБ Рузалия Хисматуллина.
По мнению г-жи Хисматуллиной, принятие указанных изменений послужит стимулом для муниципалитетов к развитию предпринимательства, что, в свою очередь, позволит укрепить доходную часть местных бюджетов на общую сумму 300 млн. рублей.