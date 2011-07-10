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Геройская аллея в уфимском парке Победы останется незавершенной

11 июля 2011, 00:35
В уфимском парке Победы новых памятников башкирским героям пока не появится. Первые два изваяния – Тагиру Кусимову и Минигали Шаймуратову - установили в парке в прошлом году. Предполагалось, что рядом с изображением героев появится еще три скульптуры фронтовиков, имена которых определит минкульт. Но сегодня работы по подбору кандидатур в ведомстве прекращены. Между тем предыдущим руководством минкульта было заявлено о масштабных поисках героев войны из республики, чьи бюсты будут отлиты в бронзе. Но оказалось, что подходящих личностей не найдено.

По словам начальника отдела культурно-просветительской работы республиканского минкульта Эльвиры Абдуллиной, ее ведомство «не получило никаких просьб от общественных организаций и частных лиц об увековечивании каких либо легендарных персон».

- А своих кандидатур мы не имеем, - заметила г-жа Абдуллина.

Что будет с продолжением аллеи, в министерстве затруднились ответить. Вероятно, она останется в незавершенном виде.

По словам г-жи Абдуллиной, в этом году у министерства намечены мероприятия по чествованию героев войны, но парк Победы задействован не будет. Так, например, бюст полковника авиации Мусы Гареева будет перенесен из сквера на бульваре Славы на место бывшего аэроклуба на Коммунистической улице. Также в Башкирии появится памятник поэту-фронтовику Якубу Кулмыю по инициативе его родственников. Однако место установки пока еще не определено. Вероятно, это будет Салават или Ишимбай.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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