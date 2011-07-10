Геройская аллея в уфимском парке Победы останется незавершенной

В уфимском парке Победы новых памятников башкирским героям пока не появится. Первые два изваяния – Тагиру Кусимову и Минигали Шаймуратову - установили в парке в прошлом году. Предполагалось, что рядом с изображением героев появится еще три скульптуры фронтовиков, имена которых определит минкульт. Но сегодня работы по подбору кандидатур в ведомстве прекращены. Между тем предыдущим руководством минкульта было заявлено о масштабных поисках героев войны из республики, чьи бюсты будут отлиты в бронзе. Но оказалось, что подходящих личностей не найдено.