Жительницу Гафурийского района превратили в невольницу за 500 рублей в день

По предварительной версии, женщину закрыли в доме и начали использовать как рабыню. За провинности несчастную избивали. Несколько раз невольница пыталась убежать, но ее возвращали. Последняя попытка получить свободу завершилась успешно. Беглянку приютили селяне, а супругов задержали полицейские.
По факту незаконного лишения свободы в Уфимском межрайонном следственном отделе следственного комитета региона возбудили уголовное дело. Если вина супружеской пары будет доказана, жителям Ростовской области грозит до восьми лет лишения свободы, ведь они действовали как преступная группа.