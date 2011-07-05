Жительницу Гафурийского района превратили в невольницу за 500 рублей в день

Сотрудники криминальной полиции задержали супружескую чету из Ростовской области, которая с середины июня насильно удерживали в одном из домов села Кабаково Кармаскалинского района Башкирии 55-летнюю женщину. Выяснилось, что криминальная парочка наняла жительницу Гафурийского района на работу за 500 рублей в день. Ростовчане занимались тем, что скупали по деревням аккумуляторы, гусиный пух и другую дребедень.