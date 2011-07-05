Педофил слыл «любителем детей», но никто не заподозрил его в убийстве ребенка

Зато оперативники вычислили, что Дашу убил 23-летний безработный сосед, которого девочка отлично знала. Он позвал ребенка ловить ящериц, и школьница безбоязненно отправилась за ним навстречу своей смерти. Парень, подрабатывавший на стройках, был единственный взрослый, с кем школьница нашла общий язык. Бабушка, которой доверили приглядывать за внучкой, занята огородом, а мама работала в Уфе бухгалтером и приезжала к дочери лишь на выходные. Папа девочки завел другую семью.
Даша пропала в период около восьми вечера на Уральской улице в Благовещенске. Третьеклассница сидела на скамейке перед палисадником, ждала, когда придет бабуля и закроет загон для цыплят. Пожилая женщина в это время копалась в огороде, а потом что-то делала по дому. Она звала внучку зайти внутрь, но школьнице было интересно наблюдать за птенцами, и она осталась на улице.
Бабушка видела из окна, как Дарья сидела на скамейке, а буквально через несколько минут ее и след простыл. Соседи ничего не видели, никто не заметил на улице ничего подозрительного – да и не привыкли мы считать подозрительными знакомых, которых знаем много лет. Свидетели рассказывали о проезжавшей мимо машине, и полицейские искали автовладельцев, которые могли похитить девочку.
А Дашу пригласил прогуляться сосед – он и был последним, кто видел ребенка живым. И никто не вспомнил, что третьеклассница ушла в направлении леса с мужчиной, купившим ей по дороге мороженое. Девочка парню доверяла безоговорочно – днем она вместе с ним ходила в аптеку приобретать лекарства его маленькой падчерице.
Насильник, кстати, тщедушный и недалекий молодой человек, жил с молодой женщиной, которая имела малолетнюю дочку. Даша часто забегала к соседям, чтобы поиграть с малышкой и сдружилась с гражданским мужем молодой матери. Никто и предположить не мог, что мужчина, два года назад вернувшийся из армии и служивший в ракетных войсках, может оказаться маньяком-педофилом, возможно, причастным и к другим подобным преступлениям.
В овраге, неподалеку от погоста, в русле высохшего ручья парень напал сзади на беззащитную жертву, придушил локтем, а потом стащил нижнее белье с потерявшей сознание девочки, изнасиловал, в том числе и извращенным способом, а потом забросал тело мягкой землей, которую загребал руками. Тело девочки так и нашли на исходе второй недели поисков – без трусиков и лосин. Опознали ребенка по красной безрукавке с капюшоном и черным туфлям, тело уже успело разложиться.
По словам парня, он не ожидал, что ребенок умрет – злодей сломал школьнице шейные позвонки, но следователи уверены, что преступник понимал: если девочка останется жива – разоблачения не избежать, а потому, и задушил несчастную.
Вернувшись домой, парень постарался создать себе алиби – зашел покурить к соседу, потом сходил в магазин. Когда полицейские поминутно попытались воссоздать вечер пропажи ребенка, молодой человек уверял, что был все время на виду, а соседи это подтверждали.
Мужчина сотрудничал с полицейскими, подолгу и подробно рассказывая о привычках и характере девочки. И парень оказался единственным, кто по-настоящему знал школьницу.
Бабушка же путалась в показаниях и не могла вспомнить время, когда в последний раз видела внучку. Именно пожилая родственница ввела в заблуждение следствие, уверяя, что в 23.30 еще видела девочку, сидящей на скамейке и, по сути, создала алиби похотливому соседу, которого видели на Уральской улице после 22.00. На самом деле уже в девятом часу вечера Дарья была мертва – это удалось установить после детализации звонков на ее сотовом телефоне, девочка перестала отвечать на входящие вызовы.
Душегуб признался только после исследования его показаний на полиграфе, приборе, который называют «детектором лжи» - справиться с волнением не сумел и начал каяться, как убивал и насиловал доверившуюся ему школьницу. Правда, рассказывать о мотивах злодейства собирается только своей матери и требует свидания с родительницей.
По мнению экспертов, парень пережил в детстве психологическую травму, и сегодня последствия этой трагедии дают о себе знать, а матери отлично известно, что угнетает ее сына.
Но, как бы то ни было, насильник будет отвечать перед законом по всей строгости – ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса: за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии. В случае, если суд признает парня виновным, он не выйдет на свободу до конца жизни.
- Преступник уверяет, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда у него возник умысел изнасиловать девочку, - рассказывает старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РБ Фирдинант Фаттахов. – Он намеренно заманил ребенка в лес, отлично понимая, что он будет с ней делать.
Соседи уверяют, что извращенец много общался со всеми детьми на улице и даже часто участвовал в ребячьих забавах. Местные дети держали парня «за своего», наверное, из-за низкого росточка и отсутствия взрослого ума и всегда «крутились» рядом с ним.
- Он и выглядит моложе своих лет, - говорит г-н Фаттахов. – Возможно, в детской среде он чувствовал себя комфортно, потому что со взрослыми людьми переживал комплекс неполноценности. Дарья пошла с ним, потому что не видела никакой опасности.
Детям твердят, что следует опасаться незнакомцев, но никто не объясняет, что извращенцем может оказаться и хорошо знакомый человек. А потому единственный способ уберечь подростка от неприятностей – изучать его круг общения и всегда знать, с кем гуляет ребенок. Ведь дети, скорее всего, замечали странности у своего взрослого «друга». Наверное, он и раньше, будучи пьяным, позволял себе «лишнего» с маленькими подружками, раз так просто решился на изнасилование ребенка. Но с ребятами никто не разговаривал по душам, и все «странности» соседа-приятеля, любителя детей, остались за кадром.
По словам следователей, убийца «спокойно и методично» рассказывает о совершенном преступлении, но подлинного раскаяния не испытывает. А потому необходимо проверить молодого мужчину на причастность к другим подобным злодеяниям.
Между тем Дарья стала жертвой неполноценного молодого человека именно потому, что взрослым не было дела до подросшей девочки. Это потом ее мама бегала по экстрасенсам, которые уверяли женщину, что Даша жива, ходила молиться в церковь и не расставалась с иконкой. Но вот о пропаже дочери и внучки мама и бабушка заявили лишь на следующий день, когда школьница не пришла ночевать. Правоохранители считают, что если бы родственники забили тревогу сразу, как поняли, что ребенок исчез, эта история могла развиваться по-другому.
Еще один подобный случай, правда со счастливым концом, произошедший с «беспризорной» девятилетней школьницей, всколыхнул Уфу на минувшей неделе. 35-летняя мама заявила о пропаже третьеклассницы Ангелины Дмитриевой, которая ушла из дома и исчезла. Женщина одна воспитывает троих детей – Ангелина среди них старшая, есть еще две сестренки – двух лет и семи месяцев. Понятно, что мама не сразу забеспокоилась о пропаже дочки. А Ангелина в это время, обидевшись на родительницу, смело отправилась на пляж «Солнечный», где проторчала до вечера. Ребенка, оказавшегося без присмотра взрослых, пожалели две уфимки и привезли девочку домой. Но дверь в квартире Ангелины им не открыли, и сердобольные девушки оставили найденыша в квартире пенсионерки, проживающей на два этажа ниже. Бабушка уложила девочку спать, а наутро Ангелина почему-то не помчалась домой, наверное, продолжая дуться на маму. Вечером ребенка в квартире старушки обнаружили полицейские, повторно обходящие все жилища в надежде найти людей, видевших девочку.
Мама Ангелины привлечена к административной ответственности за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей – многодетную семью поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Но сколько у нас еще таких ребят, до которых взрослым нет никакого дела?
Между тем
Поиски пропавших – дело правоохранителей
По словам оперативников и следователей, искавших Дарью Асееву, столь длинный временной промежуток между пропажей девочки и обнаружением тела объясняется… огромным числом добровольцев, выразивших желание найти ребенка. Волонтеры в интернете искали единомышленников и шли на поиски, также принимали участие в прочесывании местности школьники, курсанты и местные жители, неравнодушные к судьбе девочки. Русло высохшего ручья, где потом нашли труп пропавшей, обследовали как раз не имеющие следопытских навыков добровольцы – они прошли по краю оврага, не спускаясь вниз, лишь осмотрев местность. Так как следов девочки все никак не находилось, полицейские решили обследовать эту территорию повторно. Сначала они в лесу нашли сотовой телефон Дарьи, а потом забросанный землей труп по запаху обнаружила служебная собака. Если бы правоохранители с самого начала не доверяли навыкам добровольцев, о смерти ребенка стало известно бы раньше.
Мешали расследованию уголовного дела и многочисленные экстрасенсы, уверявшие, что Дарья жива и ее держат в неволе. Ведь каждое подобное заявление приходилось проверять и не раз, хотя ни один из связывавшихся с потусторонним миром даже близко не стоял с разгадкой таинственного исчезновения ребенка.
При расследовании этого дела следователи столкнулись и с кощунственным вымогательством. Один из благовещенских предпринимателей, у которого в свое время работала мама Дарьи, сообщил, что готов заплатить 500 тысяч рублей за любую информацию о пропавшей девочке. Тут же в полиции и следственном комитете начали раздаваться звонки желающих получить вознаграждение, при этом никаких новостей у звонивших не было. Как позже выяснилось, анонимы вообще находились в этот момент в Московской области и решили таким циничным образом подзаработать.