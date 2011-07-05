Педофил слыл «любителем детей», но никто не заподозрил его в убийстве ребенка

Еще один подобный случай, правда со счастливым концом, произошедший с «беспризорной» девятилетней школьницей, всколыхнул Уфу на минувшей неделе. 35-летняя мама заявила о пропаже третьеклассницы Ангелины Дмитриевой, которая ушла из дома и исчезла. Женщина одна воспитывает троих детей – Ангелина среди них старшая, есть еще две сестренки – двух лет и семи месяцев. Понятно, что мама не сразу забеспокоилась о пропаже дочки. А Ангелина в это время, обидевшись на родительницу, смело отправилась на пляж «Солнечный», где проторчала до вечера. Ребенка, оказавшегося без присмотра взрослых, пожалели две уфимки и привезли девочку домой. Но дверь в квартире Ангелины им не открыли, и сердобольные девушки оставили найденыша в квартире пенсионерки, проживающей на два этажа ниже. Бабушка уложила девочку спать, а наутро Ангелина почему-то не помчалась домой, наверное, продолжая дуться на маму. Вечером ребенка в квартире старушки обнаружили полицейские, повторно обходящие все жилища в надежде найти людей, видевших девочку.