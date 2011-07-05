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Налоговики нашли в офисе нефтяников оружие

5 июля 2011, 19:45
Шоком для сотрудников управления по налоговым преступлениям МВД по РБ стало обнаружение оружия в фирме, занимающейся перепродажей нефтепродуктов. Трейдеров заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – по данным следствия нефтяники утаили от государства более 28 миллионов рублей. В минувшую пятницу ревизоры в погонах пришли с обыском в офис торговцев и кроме финансовых документов, раскрывающих преступную схему неуплаты фискальных сборов, нашли еще и незарегистрированный газовый пистолет марки ИЖ-79 и обрез винтовки Мосина.

Также в офисе безобидных нефтетрейдеров изъята печать «левой» фирмы и 4,5 миллионов рублей налички.

Как рассказал «МКС» начальник оперативно-разыскной части №1 экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Олег Коровицкий, продавцы нефтепродуктов, укрывая прибыль, в своих бухгалтерских отчетах отражала фиктивные финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятием, зарегистрированным на подставное лицо. В следственном комитете по этому факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации». В случае, если дело дойдет до суда, виновным грозит до семи лет лишения свободы. Следователям также придется выяснить, для чего нефтяником потребовалось хранить в офисе средства для самообороны. Если экспертиза признает пистолет и винтовку боеспособными, то руководителю фирмы «светит» срок и за хранение оружия.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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