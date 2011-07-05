Налоговики нашли в офисе нефтяников оружие

Как рассказал «МКС» начальник оперативно-разыскной части №1 экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Олег Коровицкий, продавцы нефтепродуктов, укрывая прибыль, в своих бухгалтерских отчетах отражала фиктивные финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятием, зарегистрированным на подставное лицо. В следственном комитете по этому факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации». В случае, если дело дойдет до суда, виновным грозит до семи лет лишения свободы. Следователям также придется выяснить, для чего нефтяником потребовалось хранить в офисе средства для самообороны. Если экспертиза признает пистолет и винтовку боеспособными, то руководителю фирмы «светит» срок и за хранение оружия.