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Башкирские правозащитники будут и дальше бороться за право бесплатной рыбалки

5 июля 2011, 20:06
Верховный суд России отказал в иске Евгению Карееву, Эдварду Мурзину и другим башкирским правозащитникам к правительству РФ. Истцы требовали признать недействующим постановление федеральной исполнительной власти об отмене бесплатной рыбалки. По мнению заявителей, этот документ позволяет предпринимателям объявить любой участок на реке, озере, море или пруду зоной платного рыболовства и лишить удовольствия посидеть с удочкой обычных граждан.

Как рассказал «МКС» руководитель НКО «Толерантность» Эдвард Мурзин, причины отказа Верховного суда правозащитникам не известны, так как решения Фемиды они еще не получили – «потому что почта работает хуже, чем во времена Пушкина, когда письма из Москвы в Уфу доходили за три дня, а в XXI веке почта идет 10 дней».

- Как только определение суда будет у нас на руках, мы обязательно его обжалуем его в кассационном порядке, - говорит г-н Мурзин. – И надеемся, что справедливость восторжествует.

Эдвард Мурзин считает, что стоит отметить гражданское мужество и высочайший профессионализм правозащитника Евгения Кареева, который «вот уже в который раз выступает с открытым забралом против произвола чиновников».

- В Башкирии, в спокойном регионе, рыбаки не протестовали против произвола властей, - говорит г-н Мурзин. – Не выходили на пикеты и митинги, как это было в других регионах. Тут либо рыбы мало, либо смелости у наших рыбаков не хватило.

По словам правозащитника, всем неравнодушным людям пора «становится гражданами России».

- Это наша страна, а не чиновников, и нам надо самим бороться за наши интересы, - горячится Эдвард Мурзин. - Хочется обратиться к жителям Башкирии: друзья перестаньте ждать манной небесной, мы только сами можем ее заварить. Только от нас зависит, в какой стране, мы будем жить и какую страну мы оставим нашим детям. А рассказы о том, что с нашим мнением никто не считается - пропагандистский трюк, придуманный чинушами, которым выгодно, чтобы обычные люди не мешали им жить.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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