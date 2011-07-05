Башкирские правозащитники будут и дальше бороться за право бесплатной рыбалки

- Это наша страна, а не чиновников, и нам надо самим бороться за наши интересы, - горячится Эдвард Мурзин. - Хочется обратиться к жителям Башкирии: друзья перестаньте ждать манной небесной, мы только сами можем ее заварить. Только от нас зависит, в какой стране, мы будем жить и какую страну мы оставим нашим детям. А рассказы о том, что с нашим мнением никто не считается - пропагандистский трюк, придуманный чинушами, которым выгодно, чтобы обычные люди не мешали им жить.