Башкирские правозащитники будут и дальше бороться за право бесплатной рыбалки

Как рассказал «МКС» руководитель НКО «Толерантность» Эдвард Мурзин, причины отказа Верховного суда правозащитникам не известны, так как решения Фемиды они еще не получили – «потому что почта работает хуже, чем во времена Пушкина, когда письма из Москвы в Уфу доходили за три дня, а в XXI веке почта идет 10 дней».
- Как только определение суда будет у нас на руках, мы обязательно его обжалуем его в кассационном порядке, - говорит г-н Мурзин. – И надеемся, что справедливость восторжествует.
Эдвард Мурзин считает, что стоит отметить гражданское мужество и высочайший профессионализм правозащитника Евгения Кареева, который «вот уже в который раз выступает с открытым забралом против произвола чиновников».
- В Башкирии, в спокойном регионе, рыбаки не протестовали против произвола властей, - говорит г-н Мурзин. – Не выходили на пикеты и митинги, как это было в других регионах. Тут либо рыбы мало, либо смелости у наших рыбаков не хватило.
По словам правозащитника, всем неравнодушным людям пора «становится гражданами России».
- Это наша страна, а не чиновников, и нам надо самим бороться за наши интересы, - горячится Эдвард Мурзин. - Хочется обратиться к жителям Башкирии: друзья перестаньте ждать манной небесной, мы только сами можем ее заварить. Только от нас зависит, в какой стране, мы будем жить и какую страну мы оставим нашим детям. А рассказы о том, что с нашим мнением никто не считается - пропагандистский трюк, придуманный чинушами, которым выгодно, чтобы обычные люди не мешали им жить.