Глава башкирского роспотребнадзора потерял свой пост из-за нечестной служащей?

В мае 2010 года попалась на вымогательстве заместитель начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора 44-летняя Ольга Сидорчева. Женщину задержали в собственной автомашине Toyota RAV4, где она укладывала в сумочку 30 тысяч рублей уже помеченные сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ. Оказывается, чиновница потребовала такую сумму у владелицы продуктового магазина, намеревавшейся открыть в своей точке еще и торговлю спиртным. Для получения лицензии на продажу алкоголя требуется санитарно-эпидемиологическое заключение на торговое место. Г-жа Сидорчева не ведала выдачей этих бумаг, но обманула предпринимательницу, чтобы заполучить деньги, а возможно и передать их кому-то, кто оформлением документов занимался. На посту замначальника отдела Ольга Сидорчева работала три года, а в самом ведомстве трудилась уже 18 лет и понятно, что давно изучила все входы и выходы в этой сфере. Работница роспотребнадзора выставила предпринимательнице ценник «за содействие» в 1000 долларов, а бизневумен, узнав о сумме, которую требуется заплатить за очередную бумагу, не испугалась угроз и предпочла обратиться в правоохранительные органы. Женщины встретились неподалеку от здания Роспотребнадзора на вертолетной площадке на улице Зорге в Уфе и как только меченые купюры перекочевали в сумочку госслужащей, ее тут же задержали. Ольгу Сидорчеву сначала подозревали в совершении преступления, которое Уголовный кодекс трактует как тяжкое и предполагает длительный срок заключения – ч.4 ст. 290 УК РФ («Взятка, сопряженная с вымогательством»), но даму почему-то осудили за мошенничество, наказав не слишком сурово. Госчиновница отделалась штрафом в 100 тысяч рублей, который тут же выплатила и… осталась на работе в родном роспотребнадзоре. Не трудно догадаться, что столь ценного специалиста удержал Роберт Такаев.