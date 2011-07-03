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Разиф Абдуллин покинул пост шефа службы новостей БСТ

4 июля 2011, 01:55
В службе новостей Башкирского спутникового ТВ произошли изменения: свой пост покинул главный новостийщик Разиф Абдуллин, приступивший к обязанностям только осенью прошлого года. Его заменил обозреватель из башкирской редакции Шамиль Ишемьяров. Как сообщил сам г-н Абдуллин, решение оставить должность он принял самостоятельно, однако не стал уточнять причину.

В 90-е годы он уже возглавлял новостное вещание, создав службу новостей «Ватан», а в 2010 году вновь вернулся для реформирования новостной службы главного телеканала республики. Г-н Абдуллин собирался ввести ряд технических новшеств, например, практику прямых включений из городов и районов при помощи Skype, синхронный перевод русских и башкирских выпусков бегущей строкой, а также реанимировать аналитический довесок «Даира» и так далее, однако не успел воплотить намеченное в жизнь. Произойдут ли изменения новостной политики в связи со сменой шефа информационной службы - неизвестно. Сами журналисты утверждают, что новая дирекция БСТ избавляется от наследия предыдущей администрации, поэтому г-н Абдуллин был поставлен в условия, в которых ему ничего не оставалось, как покинуть свой пост.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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