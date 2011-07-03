Разиф Абдуллин покинул пост шефа службы новостей БСТ

В 90-е годы он уже возглавлял новостное вещание, создав службу новостей «Ватан», а в 2010 году вновь вернулся для реформирования новостной службы главного телеканала республики. Г-н Абдуллин собирался ввести ряд технических новшеств, например, практику прямых включений из городов и районов при помощи Skype, синхронный перевод русских и башкирских выпусков бегущей строкой, а также реанимировать аналитический довесок «Даира» и так далее, однако не успел воплотить намеченное в жизнь. Произойдут ли изменения новостной политики в связи со сменой шефа информационной службы - неизвестно. Сами журналисты утверждают, что новая дирекция БСТ избавляется от наследия предыдущей администрации, поэтому г-н Абдуллин был поставлен в условия, в которых ему ничего не оставалось, как покинуть свой пост.