Председатель совхоза пойдет под суд за то, что поторопился выплатить кредит банку

Между тем следствие считает, что мужчина имел реальную возможность для выплаты заработной платы, но умышленно не расплатился с людьми, потому что опасался повесить на себя банковский долг. При заключении кредитного договора председатель выступил поручителем, как физическое лицо и в случае если «Акмурун» не рассчитался бы с банком, начальнику пришлось бы отдавать собственные накопления. По мнению следствия, глава сельхозпредприятия действовал из личной заинтересованности, презрев интересы подчиненных.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Если суд признает колхозника виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы.