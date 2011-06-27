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Председатель совхоза пойдет под суд за то, что поторопился выплатить кредит банку

27 июня 2011, 03:14
Ответит за невыплату зарплаты в уголовном порядке 41-летний председатель совхоза «Акмурун», расположенный в Баймакском районе Башкирии. Мужчина задолжал крестьянам более двух миллионов рублей жалованья, но расплачиваться с работниками не спешил, а отправил около 1 миллиона в «Россельхозбанк» в качестве суммы погашающий кредит. Сельскохозяйственное предприятие брало в этом банке в долг на посевную 17 миллионов рублей, и так как за каждый просроченный платеж кредитное учреждение начисляло штрафные санкции, начальник посчитал, что эта трата важнее, а люди могут подождать.

Между тем следствие считает, что мужчина имел реальную возможность для выплаты заработной платы, но умышленно не расплатился с людьми, потому что опасался повесить на себя банковский долг. При заключении кредитного договора председатель выступил поручителем, как физическое лицо и в случае если «Акмурун» не рассчитался бы с банком, начальнику пришлось бы отдавать собственные накопления. По мнению следствия, глава сельхозпредприятия действовал из личной заинтересованности, презрев интересы подчиненных.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Если суд признает колхозника виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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