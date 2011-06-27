Председатель совхоза пойдет под суд за то, что поторопился выплатить кредит банку

Ответит за невыплату зарплаты в уголовном порядке 41-летний председатель совхоза «Акмурун», расположенный в Баймакском районе Башкирии. Мужчина задолжал крестьянам более двух миллионов рублей жалованья, но расплачиваться с работниками не спешил, а отправил около 1 миллиона в «Россельхозбанк» в качестве суммы погашающий кредит. Сельскохозяйственное предприятие брало в этом банке в долг на посевную 17 миллионов рублей, и так как за каждый просроченный платеж кредитное учреждение начисляло штрафные санкции, начальник посчитал, что эта трата важнее, а люди могут подождать.