Под домашний стадион футбольного клуба «Уфа» отдадут «Нефтяник»

- Честно говоря, денег на реконструкцию «Нефтяника» тоже нет, - призналась «МКС» г-жа Чередник. – Так что на реконструкцию пойдут внебюджетные средства.
В минспорте сообщили, что «Нефтяник» является собственностью республики и арендуется «Уфанефтехимом», однако о передаче стадиона министерству пока речи не идет.
Римма Чередник отметила, что реконструкция спорткомплекса будет не глобальной.
- Закрывать кровлей стадион не будем, - сказала она. - Это очень большие затраты, мы даже не рассматриваем такой вариант.
Сегодня «Нефтяник» вмещает 10200 человек, предполагается, что трибуны расширят до 16 тысяч мест.
Дмитрий КОЛПАКОВ.