Под домашний стадион футбольного клуба «Уфа» отдадут «Нефтяник»

Планы по возведению новой футбольной арены в поселке 8 Марта оказались неосуществимы. От строительства спорткомплекса на 30 тысяч мест отказались не найдя средств и решили, что дешевле реконструировать стадион «Нефтяник» в Черниковке. Предполагается, что эта арена станет домашним стадионом для футбольного клуба «Уфа». По словам заведующей сектором строительства и эксплуатации спортивных сооружений республиканского минспорта Риммы Чередник, в бюджете нет средств на постройку отдельного стадиона. Ориентировочная сумма реконструкции «Нефтяника» – 200 миллионов рублей.