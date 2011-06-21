Власть и бизнес стали партнерами законодательно

Документ определяет государственно-частное партнерство как «взаимовыгодное сотрудничество Республики Башкортостан с частным партнером с целью реализации общественно значимых проектов в социально-экономической сфере» на территории региона. Любопытно, что область применения партнерства не ограничена, в него могут войти проекты по строительству автомагистралей (это самый распространенный вид государственно-частного партнерства в мире), в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в перспективе не только в экономике, но и, например, в науке и культуре.
В законе также регулируется имущественное и финансовое участие Башкортостана в проектах государственно-частного партнерства, содержатся положения, определяющие содержание, этапы проведения конкурса на право заключения соглашений и требования к участникам. Кроме того, определена компетенция республиканских и муниципальных органов власти в сфере государственно-частного партнерства.
При этом совместное ведение хозяйства властями и бизнесом не будет бесконтрольным: правительство Башкирии обязано не позднее 1 апреля представлять в региональный парламент информацию о заключенных в прошедшем году соглашениях государственно-частного партнерства.