Власть и бизнес стали партнерами законодательно

Документ определяет государственно-частное партнерство как «взаимовыгодное сотрудничество Республики Башкортостан с частным партнером с целью реализации общественно значимых проектов в социально-экономической сфере» на территории региона. Любопытно, что область применения партнерства не ограничена, в него могут войти проекты по строительству автомагистралей (это самый распространенный вид государственно-частного партнерства в мире), в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в перспективе не только в экономике, но и, например, в науке и культуре.