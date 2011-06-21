Через два года грузовики без навигационной системы будут вне закона

- Скоро в России появится система сбора платежей за пользование дорогами федерального назначения общего пользования для компенсации ущерба, наносимого грузовым транспортом массой более 12 тонн, - говорит глава компании «НИС». – Естественно водители будут избегать оплаты при передвижении по федеральным дорогам, и станут съезжать на региональные дороги. Регионы уже озабочены этой проблемой и рассматривают возможности защиты своих дорог от возрастающего объема грузоперевозок.
Предполагается, что «НИС» поможет властям Башкирии собирать плату с дальнобойщиков, сворачивающих с федеральных трасс на башкирские.
- Мы все платим за ремонт дорог. Если владелец большегруза убивает дорогу этот ущерб должен как-то компенсироваться, - отметил гендиректор «НИС». - В этом смысле это аналог справедливого транспортного налога, когда сбор взимается не потому, что у автовладельца есть грузовик, а по тому, сколько километров машина проехала. Для собственника авто это плюс – он платит за конкретный ущерб.
- У нас в республике 24,5 тыс. дорог регионального и местного значения, из соседних регионов через нашу территорию идут тяжеловесы, а мы рассчитываемся средствами из республиканского бюджета за то, что они разрушают дорожное покрытие, - говорит глава госкомтранса РБ Ильяс Муниров. - Мосты и дороги рассчитаны на 10 тонн, а плата за превышение нагрузки не взимается.
В свою очередь гендиректор «НИС» рассказал, что только в рамках федеральной программы по сбору платы с дальнобойщиков ожидается от 60 до 80 тысяч рублей с одной машины в год. Спутниковый трекер позволит собирать данные о передвижении машины и обсчитывать километраж, по которому будет выставлен счет за пользование трассой. В Башкирии таких расчетов пока нет, однако спрогнозировать поступления все же можно.
Александр Гурко заметил, что федеральный закон, регламентирующий спутниковое наблюдение, уже существует, а Ильяс Муниров добавил, что вероятно аналогичный документ появится в Башкирии.
- Законом будут определены штрафные санкции и обязательства устанавливать на транспорт навигационное оборудование, - предположил чиновник.
Стоимость оборудования для грузовиков пока неясна, Александр Гурков заметил, что транспортные компании смогут сэкономить «за счет оптимизации парка машин и экономии ГСМ». Говоря же о стоимости оборудования, он добавил, что оснащение одной машины обойдется от 8 до 30 тысяч рублей.
Целое направление в ГЛОНАССе выделено пассажирскому транспорту. Эти проекты «НИС» также хочет осуществить в Башкирии при помощи совместного с властями республики предприятия. К примеру, такие подсистемы как управление пассажирским транспортом.
- Также есть подсистема информирования пассажиров, которая позволяет получать информацию пассажиру, когда приедет его автобус в режиме реального времени, - рассказывает Александр Гурков. - Внедряется подсистема безопасности на транспорте, это оснащение телекамерами, датчиками задымления, учета пассажиропотока и так далее. Разрабатывается система фото- и видеофиксации, позволяющая контролировать соблюдение скоростного режима.
Что же касается основного конкурента ГЛОНАСС - американской спутниковой системы GPS, которая на сегодняшний день обходится дешевле, то Александр Гурко выступил за совместное использование модулей обеих систем.
- Весь мир идет в направлении мультисистемного оборудования, в том числе ГЛОНАСС плюс GPS: две лучше, чем одна, — заявил он.
Система отечественной навигации в настоящее время тестируется в Уфе на двух пассажирских маршрутах «Башавтотранса». Однако крупнейший автоперевозчик республики, прежде чем внедрить навигацию ГЛОНАСС на всех своих автобусах, ведет переговоры об установлении для транспортной компании оптимальной цены оборудования, поскольку стоимость одного комплекта в 25-30 тыс. рублей для предприятия с парком машин, превышающим 2 тыс. единиц, слишком затратна.
Дмитрий КОЛПАКОВ.