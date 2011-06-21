Через два года грузовики без навигационной системы будут вне закона

В свою очередь гендиректор «НИС» рассказал, что только в рамках федеральной программы по сбору платы с дальнобойщиков ожидается от 60 до 80 тысяч рублей с одной машины в год. Спутниковый трекер позволит собирать данные о передвижении машины и обсчитывать километраж, по которому будет выставлен счет за пользование трассой. В Башкирии таких расчетов пока нет, однако спрогнозировать поступления все же можно.