Башкирские депутаты выступают за отсрочку от армии учащимся профтехучилищ

С очередной законодательной инициативой обратились к своим думским коллегам депутаты госсобрания Башкирии на своем последнем заседании, состоявшемся в минувший четверг. Башкирские народные избранники предлагают изменить 24-ю федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», касающуюся предоставления отсрочек. Сегодня федеральный закон предусматривает отсрочку от службы в армии только тем учащимся профтехучилищ и техникумов, которые до поступления в них не получили полное общее образование.