Башкирские депутаты выступают за отсрочку от армии учащимся профтехучилищ

Таким образом, замечают авторы инициативы, юноши, закончившие среднюю школу и поступившие в училища или техникумы, призываются на военную службу, не получив возможности полностью освоить программы профессионального образования.
- После службы в рядах Вооруженных Сил часть учащихся не возвращаются в учреждения профессионального образования, а те, кто продолжает обучение, показывают слабую успеваемость, – считают башкирские депутаты. - Следовательно, действующее положение законодательства ограничивает возможность обеспечения отраслей экономики страны квалифицированными кадрами с начальным профессиональным и средним профессиональным образованием.
Кроме того, полагают республиканские народные избранники, в условиях реформирования армии и флота, при продолжительности военной службы по призыву один год, потребности Вооруженных Сил в военнослужащих по призыву, обладающих профессиональными навыками и знаниями, также возрастают и в долгосрочной перспективе также будут увеличиваться.
Курултай обращает внимание госдумы и на то, что раньше отсрочка от армии предоставлялась учащимся и студентам на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ, и предлагает реанимировать ее.
Представлять башкирских парламентариев при рассмотрении инициативы их российскими коллегами поручили депутату госдумы от региона Рамилю Искужину.