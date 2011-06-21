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Башкирские депутаты выступают за отсрочку от армии учащимся профтехучилищ

22 июня 2011, 01:03
С очередной законодательной инициативой обратились к своим думским коллегам депутаты госсобрания Башкирии на своем последнем заседании, состоявшемся в минувший четверг. Башкирские народные избранники предлагают изменить 24-ю федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», касающуюся предоставления отсрочек. Сегодня федеральный закон предусматривает отсрочку от службы в армии только тем учащимся профтехучилищ и техникумов, которые до поступления в них не получили полное общее образование.

Таким образом, замечают авторы инициативы, юноши, закончившие среднюю школу и поступившие в училища или техникумы, призываются на военную службу, не получив возможности полностью освоить программы профессионального образования.

- После службы в рядах Вооруженных Сил часть учащихся не возвращаются в учреждения профессионального образования, а те, кто продолжает обучение, показывают слабую успеваемость, – считают башкирские депутаты. - Следовательно, действующее положение законодательства ограничивает возможность обеспечения отраслей экономики страны квалифицированными кадрами с начальным профессиональным и средним профессиональным образованием.

Кроме того, полагают республиканские народные избранники, в условиях реформирования армии и флота, при продолжительности военной службы по призыву один год, потребности Вооруженных Сил в военнослужащих по призыву, обладающих профессиональными навыками и знаниями, также возрастают и в долгосрочной перспективе также будут увеличиваться.

Курултай обращает внимание госдумы и на то, что раньше отсрочка от армии предоставлялась учащимся и студентам на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ, и предлагает реанимировать ее.

Представлять башкирских парламентариев при рассмотрении инициативы их российскими коллегами поручили депутату госдумы от региона Рамилю Искужину.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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