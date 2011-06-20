Первая платная автодорога может появиться на участке Бавлы-Кумертау

Эксперты полагают, что республиканские власти спешат подвести законодательную базу под внедрение на территории региона платных трасс. Действительно, на сайте госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству в разделе «Приоритетные инвестиционные проекты» опубликована масштабная программа «Строительство участка высокоскоростной автомобильной дороги протяженностью
Башкирские власти надеются, что регион включат в этот интернациональный дорожный проект, предусмотренный федеральной программой «Развитие транспортной системы России до 2015 года».
Так называемый коридор Европа-Западный Китай должен пройти по России к границе Казахстана с Поднебесной. Сначала проект объединил российские и азиатские регионы. После подписания в апреле 2009 году меморандума с китайскими партнерами, которое прошло в Пекине, будущая магистраль продолжена в глубь китайской территории. А в июне 2009 года к проекту официально присоединилась Европейская комиссия.
Длина своеобразного автомобильного «Шелкового пути», составит
Согласно первоначальному проекту, трасса не должна была проходить по территории Башкирии, самыми крупными магистралями которой являются далекие от совершенства М-7 и М-5. Однако в декабре прошлого года правительство РБ обратилось в минтранс РФ с предложением изменить маршрут так, чтобы он прошел по юго-западу республики.
Позицию региона рассмотрели в государственной компании «Российские автомобильные дороги» и пришли к выводу, что участие региона в проекте все же может быть предусмотрено. Так, по словам первого заместителя председателя правления «Автодора» по инвестиционно-финансовым вопросам Сергея Кельбаха, при дополнительной проработке проекта выяснилось, что через промышленно развитые участки Башкортостана идут гораздо большие транспортные потоки, чем по оренбургской степи, где первоначально планировалась платная трасса.
Башкирии предложили составить подробный бизнес-план и обоснование инвестиций, после чего можно будет приступить к проектно-сметной документации. Республиканские власти взяли под козырек и через несколько месяцев подготовили то, что от них требовали.
Согласно бизнес-плану, дорога высшей категории А1 в четыре полосы шириной в
При этом плату за проезд планируют взимать в посильном размере для автомобилистов: от 0,7 рубля за километр для внутренних перевозок и от 1,6 рубля – для транзитных. «При расчете был выбран вариант тарифной политики, учитывающий необходимость адаптационного периода для привыкания пользователей к платным автомобильным дорогам», - указывается в обосновании. Для сравнения: плата за проезд по участку федеральной автомобильной дороги «Дон» на обходе села Хлевное в Липецкой области сегодня, например, составляет для легковых машин - 1 рубль за
Проложат ли по территории Башкирии часть платного автомобильного «Шелкового пути», станет окончательно ясно до конца нынешнего лета.
Владимир БАШКИРОВ.