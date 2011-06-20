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Первая платная автодорога может появиться на участке Бавлы-Кумертау

20 июня 2011, 04:55
Новая редакция республиканского закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» вступила в силу в пятницу. Изменениям подверглись те статьи документа, которые прямо или косвенно касаются использования платных автомагистралей. Так, в частности, согласно новой редакции закона, «правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения», а также «методика расчета и максимальный размер платы за проезд» утверждаются правительством Башкирии.

Эксперты полагают, что республиканские власти спешат подвести законодательную базу под внедрение на территории региона платных трасс. Действительно, на сайте госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству в разделе «Приоритетные инвестиционные проекты» опубликована масштабная программа «Строительство участка высокоскоростной автомобильной дороги протяженностью 270 км, входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» на территории Республики Башкортостан». Ориентировочная стоимость проекта составляет 102 708,0 млн рублей. А срок ее реализации определен в 2012-2015 годы.

Башкирские власти надеются, что регион включат в этот интернациональный дорожный проект, предусмотренный федеральной программой «Развитие транспортной системы России до 2015 года».

Так называемый коридор Европа-Западный Китай должен пройти по России к границе Казахстана с Поднебесной. Сначала проект объединил российские и азиатские регионы. После подписания в апреле 2009 году меморандума с китайскими партнерами, которое прошло в Пекине, будущая магистраль продолжена в глубь китайской территории. А в июне 2009 года к проекту официально присоединилась Европейская комиссия.

Длина своеобразного автомобильного «Шелкового пути», составит 8445 километров. Из них 2 233 приходятся на территорию России, 2 787 - Казахстана, 3 425 км - Китая. Предварительный маршрут будет выглядеть так: Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган. В дальнейшем он будет продолжен в Белоруссию, Польшу, Германию и Францию.

Согласно первоначальному проекту, трасса не должна была проходить по территории Башкирии, самыми крупными магистралями которой являются далекие от совершенства М-7 и М-5. Однако в декабре прошлого года правительство РБ обратилось в минтранс РФ с предложением изменить маршрут так, чтобы он прошел по юго-западу республики.

Позицию региона рассмотрели в государственной компании «Российские автомобильные дороги» и пришли к выводу, что участие региона в проекте все же может быть предусмотрено. Так, по словам первого заместителя председателя правления «Автодора» по инвестиционно-финансовым вопросам Сергея Кельбаха, при дополнительной проработке проекта выяснилось, что через промышленно развитые участки Башкортостана идут гораздо большие транспортные потоки, чем по оренбургской степи, где первоначально планировалась платная трасса.

Башкирии предложили составить подробный бизнес-план и обоснование инвестиций, после чего можно будет приступить к проектно-сметной документации. Республиканские власти взяли под козырек и через несколько месяцев подготовили то, что от них требовали.

Согласно бизнес-плану, дорога высшей категории А1 в четыре полосы шириной в 3,75 м каждая должна пройти от татарского города Бавлы до башкирского Кумертау. 102 млрд капвложений, как планируется, профинансируют в разных объемах из республиканской (4%) и федеральной (56%) казны, оставшиеся 40% лягут на плечи инвестора. Разработчики бизнес-плана надеются, что проект окупится за 14 лет.

При этом плату за проезд планируют взимать в посильном размере для автомобилистов: от 0,7 рубля за километр для внутренних перевозок и от 1,6 рубля – для транзитных. «При расчете был выбран вариант тарифной политики, учитывающий необходимость адаптационного периода для привыкания пользователей к платным автомобильным дорогам», - указывается в обосновании. Для сравнения: плата за проезд по участку федеральной автомобильной дороги «Дон» на обходе села Хлевное в Липецкой области сегодня, например, составляет для легковых машин - 1 рубль за 1 км; для автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн - 2 рубля за 1 км; для автобусов большой вместимости и автомобилей грузоподъемностью свыше 8 тонн - 4 рубля за 1 км.

Проложат ли по территории Башкирии часть платного автомобильного «Шелкового пути», станет окончательно ясно до конца нынешнего лета.

Владимир БАШКИРОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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