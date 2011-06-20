Первая платная автодорога может появиться на участке Бавлы-Кумертау

При этом плату за проезд планируют взимать в посильном размере для автомобилистов: от 0,7 рубля за километр для внутренних перевозок и от 1,6 рубля – для транзитных. «При расчете был выбран вариант тарифной политики, учитывающий необходимость адаптационного периода для привыкания пользователей к платным автомобильным дорогам», - указывается в обосновании. Для сравнения: плата за проезд по участку федеральной автомобильной дороги «Дон» на обходе села Хлевное в Липецкой области сегодня, например, составляет для легковых машин - 1 рубль за 1 км ; для автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн - 2 рубля за 1 км ; для автобусов большой вместимости и автомобилей грузоподъемностью свыше 8 тонн - 4 рубля за 1 км .