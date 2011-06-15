Водители, эвакуировавшие людей из Урмана, проявили себя настоящими героями

Взрывы на военном складе в Урмане стали настоящим испытанием для правоохранителей Башкирии. Так получилось, что военные оказались не готовы к столь масштабной катастрофе – даже на самом арсенале работали только солдаты-срочники и вольнонаемные граждане. В первый день близ горящих складов рисковали жизнью местные полицейские и сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Больше всех отличились башкирские омоновцы – именно они выносили из самого пекла оружие, оставшееся в военной части. Но на этой линии «фронта», пролегшей в Иглинском районе, были и гражданские спасатели, труд которых был не менее опасен и особенно ценен. Водители «Башавтотранса» вывезли из зоны взрывов сотни людей, при том, что для них это была «обычная» работа.