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Владимир Спиваков: «Великим уфимцем себя не считаю»

15 июня 2011, 03:31
Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» дал в столице Башкирии благотворительный концерт. В ДК «Нефтяник» музыканты аккомпанировали одаренным детям - стипендиатам фонда Владимира Спивакова. Перед уфимцами выступили скрипачка из Барнаула Татьяна Крячкова, армянин Нарек Казазян, владеющий каноном, танцовщица Полина Конограй из Краснодара, пианист Роман Болдырев и кларнетист Михаил Меринг из Москвы. Башкирию на концерте представлял виолончелист Искандер Ханнанов.

Юному музыканту уже выпадала честь выступать с именитым музыкантом и дирижером. В декабре прошлого года на этой же сцене Искандер не только сыграл вместе с Владимиром Спиваковым, но и получил от него новый инструмент стоимостью несколько тысяч евро. Виолончель для Искандера музыкант лично выбирал во Франции. 14-летний студент музколледжа при Московской консерватории имени Чайковского тут же опробовал подарок мэтра.

- Несмотря на то, что Искандер - маленький мальчик, он - большой артист. И я знаю, что он будет играть на этом инструменте всю жизнь, - сказал худрук знаменитого оркестра.

Сейчас Владимир Спиваков играет на скрипке великого итальянского мастера Страдивари, которую ему передали в пожизненное пользование почитатели его таланта.

- В детстве, когда отец покупал мне достаточно хорошую скрипку, он влез в долги. Сейчас на этом инструменте играет солистка Национального филармонического оркестра.

Именной фонд Владимира Теодоровича помогает одаренным детям уже не первый год. Традиционно средства от совместных концертов оркестра со стипендиатами фонда направляются на благотворительные цели, в частности, на лечение юных музыкантов.

- В наш фонд обращается огромное количество детей, мы прослушиваем их записи и отбираем самых талантливых, - отмечает маэстро. - Интересуемся, в каких условиях они живут и занимаются, при необходимости помогаем. Очень часто к нам приходят серьезно больные дети, которым требуется срочное лечение. За 17 лет существования фонд профинансировал операции 96 детям. Когда я вижу улыбку ребенка, для меня это уже кусочек счастья.

Спиваков рассказал, что его отец Теодор Владимирович был призван перед войной из Одессы, демобилизован после тяжелого ранения и оказался в Уфе, где трудился старшим контрольным мастером термического цеха на Уфимском авиационном заводе. А его мать - пианистка Екатерина Вайнтрауб - работала концертмейстером в клубе «Ударник» при Уфимском моторном заводе.

Журналисты поинтересовались у Спивакова, как он относится к тому, что его причисляют к пантеону великих уфимцев.

- Я вообще не считаю себя великим, - признался Владимир Теодорович. – Поскольку сам каждый день имею дело с такими людьми, как Моцарт, Верди, Шостакович, Рахманинов, Шнитке.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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