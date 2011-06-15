Обеды уфимских школьников родители оплатят через электронный кошелек

- Что греха таить, старшеклассники отнимают у младших детей «обеденные» деньги, - говорит уфимский градоначальник Павел Качкаев. – И деньги на оплату столовой через классных руководителей доходят с большим опозданием. А безналичные расчеты упростят процесс сбора денег и обезопасят школьников. Деньги с карточки школьник не сможет потратить на другие цели, а родители всегда смогут проконтролировать его траты через личный кабинет в интернете.