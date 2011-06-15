Обеды уфимских школьников родители оплатят через электронный кошелек

В школах появятся терминалы для пополнения средств на картах детей и родители, придя в учебное заведение, смогут легко положить деньги на карту своих чад и не опасаться, что ребята потеряют мелочь, выданную на обед. Также пополнить карту можно будет в любом банковском отделении.
Все затраты на оборудование берут на себя поставщики электронной системы.
- Что греха таить, старшеклассники отнимают у младших детей «обеденные» деньги, - говорит уфимский градоначальник Павел Качкаев. – И деньги на оплату столовой через классных руководителей доходят с большим опозданием. А безналичные расчеты упростят процесс сбора денег и обезопасят школьников. Деньги с карточки школьник не сможет потратить на другие цели, а родители всегда смогут проконтролировать его траты через личный кабинет в интернете.
Кроме того, ожидаются нововведения и в системе школьного питания, где сегодня трудится 750 поваров. Вероятно, в будущем в школах вообще не останется собственных кулинаров - школьников будут кормить только полуфабрикатами, готовка пищи сведется к быстрой разморозке обеденных комплектов.
По словам мэра, уже выделены деньги на закупку автотранспорта для ежедневной развозки полуфабрикатов из комбинатов школьного питания по учебным учреждениям.
- В идеале школы должны стать доготовочными столовыми, там не должны чистить картофель или резать мясо. Они получают полуфабрикаты, и просто доводят их до готовности. Что это нам дает? Наладить контроль качества – в двух местах легче проконтролировать качество полуфабрикатов попадающих в желудок школьника. Также станет проще регулировать финансовые потоки, при больших закупках продуктов – меньше наценка.
Дмитрий КОЛПАКОВ.