На башкирских автовокзалах можно будет расплатиться за билет банковской картой

- Все цивилизованное общество предпочитает безналичные расчеты, - рассказывает заместитель генерального директора по экономике и развитию Равиль Зарипов. – «Башавтотранс», как одно из крупнейших государственных автопредприятий не только Башкирии, но и России, не может оставаться в стороне от прогресса. Думается, что пассажиры одобрят наш проект, ведь теперь расплатиться за билет можно расчетной картой любого банковского учреждения.