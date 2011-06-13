На башкирских автовокзалах можно будет расплатиться за билет банковской картой

Оплата покупок с помощью пластиковых банковских карт давно стала обыденностью в магазинах и предприятиях бытового обслуживания, а многие жители республики давно оценили преимущество безналичных расчетов. Банковская карта позволяет владельцу контролировать свои траты и количество средств, а также избавляет от наличных денег, которые могут стать поводом для криминальных происшествий. Возможность расплатиться «кредиткой» на автовокзале станет еще одним шагом приближения республики к европейским нормам.
- Все цивилизованное общество предпочитает безналичные расчеты, - рассказывает заместитель генерального директора по экономике и развитию Равиль Зарипов. – «Башавтотранс», как одно из крупнейших государственных автопредприятий не только Башкирии, но и России, не может оставаться в стороне от прогресса. Думается, что пассажиры одобрят наш проект, ведь теперь расплатиться за билет можно расчетной картой любого банковского учреждения.
К концу июня во всех автовоказалах региона установят терминалы всех международных платежных систем, так что покупать билеты будет просто и удобно.