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На башкирских автовокзалах можно будет расплатиться за билет банковской картой

14 июня 2011, 01:38
Главный государственный перевозчик Башкирии вводит на всех автовокзалах республики прогрессивное новшество – теперь за автобусный билет в любом направлении можно расплатиться банковской картой. Такой программный продукт в кассах автовокзалов «Башавтотранса» внедряется впервые, но, несомненно, приобрести проездной документ в любой регион России и республики станет намного проще и удобнее. В случае, если пассажиры оценят современное нововведение, то оплата билетов с помощью «кредитки» станет повсеместным.

Оплата покупок с помощью пластиковых банковских карт давно стала обыденностью в магазинах и предприятиях бытового обслуживания, а многие жители республики давно оценили преимущество безналичных расчетов. Банковская карта позволяет владельцу контролировать свои траты и количество средств, а также избавляет от наличных денег, которые могут стать поводом для криминальных происшествий. Возможность расплатиться «кредиткой» на автовокзале станет еще одним шагом приближения республики к европейским нормам.

- Все цивилизованное общество предпочитает безналичные расчеты, - рассказывает заместитель генерального директора по экономике и развитию Равиль Зарипов. – «Башавтотранс», как одно из крупнейших государственных автопредприятий не только Башкирии, но и России, не может оставаться в стороне от прогресса. Думается, что пассажиры одобрят наш проект, ведь теперь расплатиться за билет можно расчетной картой любого банковского учреждения.

К концу июня во всех автовоказалах региона установят терминалы всех международных платежных систем, так что покупать билеты будет просто и удобно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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