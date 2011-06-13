29 чиновников аппарата правительства скрыли правду о своих доходах и имуществе

Сразу девять заведующих отделами, работающих в Белом доме, указали недостоверные сведения о своем имуществе, шесть замов завотделом утаили данные о доходах, семеро главных консультантов скрыли, чем владеют и сколько зарабатывали до того, как прийти на госслужбу. Один из заведующих отделом и два зама начальников отделов оставались владельцами ценных бумаг, которые обязаны были передать в доверительное управление.