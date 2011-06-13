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29 чиновников аппарата правительства скрыли правду о своих доходах и имуществе

14 июня 2011, 01:53
Прокуратура Башкирии проверила как госслужащие, трудящиеся в республиканском правительстве, соблюдают законодательство, обязывающее чиновников освобождаться от участия в коммерческих компаниях и предоставлять декларации о доходах и имуществе. Выяснилось, что заведующий координационно-аналитическим отделом правительства РБ, два главных консультанта башкирского Кабмина числились учредителями коммерческих фирм, а один из главных специалистов аппарата правительства при приеме на работу не представил справки о доходах.

Сразу девять заведующих отделами, работающих в Белом доме, указали недостоверные сведения о своем имуществе, шесть замов завотделом утаили данные о доходах, семеро главных консультантов скрыли, чем владеют и сколько зарабатывали до того, как прийти на госслужбу. Один из заведующих отделом и два зама начальников отделов оставались владельцами ценных бумаг, которые обязаны были передать в доверительное управление.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю аппарата башкирского правительства Илшату Тажитдинову о недопустимости нарушения закона его подчиненными. Чиновники, забывшие о соблюдении правовых норм, привлечены к дисциплинарной ответственности, а шесть должностных лиц обязанных следить за исполнением закона, лишились премии.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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