Оппоненты Хамитова вышли в сеть

Появление оппозиционных сайтов перед началом избирательной кампании - не лучшее подспорье главе республики. У Рустэма Хамитова есть два выхода – поддаться шантажу и договориться с недовольными, возможно, предоставив им желаемые политические или экономические дивиденды. Или научиться жить рядом с теми, кто всегда будет критиковать шаги, которые он совершает.
Оппозиция – нормальное явление для любого гражданского общества. Без тех, кто надзирает за каждым движением власти, невозможно движение вперед, на этом противостоянии строились все прославленные демократии. Слово демократия образовано от «демос» - «народ», и это предполагает, что оппозиционные настроения идут снизу, чтобы «наверху» жизнь не была легкой. В противостоянии Рустэму Хамитову никакого народа нет – с ним сводят счеты обиженные элиты, в том числе и те, кто успел побывать у руля, но не сработался с президентом.
Новому главе Башкирии досталась тяжелая ноша – он сам признается, что «стать президентом не мечтал» и отлично понимал, что с этим назначением закончилась жизнь простого человека, способного самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Участь г-на Хамитова тем более не завидна, что решение об его появлении в Башкирии принималось в спешке, и у нового руководителя не было возможности подготовиться к этому старту не только морально, но и получить необходимые сведения о расстановке местных сил, о которых не пишут в учебниках.
Сохранять баланс между общественными процессами и движениями, настроениями и представителями элит – важная задача, на решение которой Рустэму Хамитову никто не отпустил времени.
Политические течения и бизнес-влияния, не дававшие о себе знать в первые месяцы пребывания президента на своем посту, обострились, как только стало ясно, что они исключены из политических игр. Привыкшие к патерналистскому подходу чиновники и бизнесмены поначалу затаились, опасаясь лишний раз поднять головы – при Муртазе Рахимове такие амбиции не поощрялись и даже наказывались. А когда тактическое выжидание затянулось, решили, что лучше поздно, чем никогда. И принялись осаждать крепость под названием «власть» известными методами подковерной борьбы и ритуальных танцев на ковре.
Но многие сферы влияния к тому времени уже оказались поделены между принесенными в Уфу ветрами перемен отставными в прошлом чиновниками, уроков чинопочитания не усвоившими, а потому успевшими втереться в доверие и наделать делишек. Одной из главных и, возможно, намеренных ошибок этой волны госмужей стало мщение бывшим оппонентам, которых они нажили еще во времена Муртазы Рахимова. Со стороны эта бойня выглядела некрасиво – новая и вроде бы не успевшая ни в чем запачкаться власть принялась сводить счеты с людьми, которые ей никак не мешали и не могли помешать в будущем. В свое оправдание новоявленные чиновники успели поделить все башкирское общество на кланы, заслуживающие наказания только за то, что успели поработать с тем или иным претендентом на президентское кресло. Но так как лес рубят – щепки летят, от политической резни пострадали слишком многие, в том числе и реальные, и потенциальные союзники новой власти. С жаждущими крови скоро разобрались и вымели из властных коридоров, но перетянуть на свою сторону тех, кто почувствовал на себе несправедливость, непросто. Как и обуздать агрессию тех, кто ненадолго получил, а потом потерял рычаги управления и теперь жаждет реванша.
Вместе с выметенными из администрации президента чиновниками, испарились надежды бизнесменов, мечтавших покорить Госдуму или задержаться на Охотном ряду и после декабрьских выборов. Исчезновение из Белого дома одной ключевой фигуры, обещавшей им манну небесную за определенные дензнаки, разрушило и свело на нет многие усилия по попаданию в списки «Едра». До выборов всего-ничего, а нового «решателя» проблем так и не появилось. А Рустэм Хамитов не видит необходимости включать уже «оплативших билеты» в реестр кандидатов на мандаты «Единой России». Неудивительно, что кто-то решил попробовать надавить на регионального лидера испытанным методом, которым он изводил ранее Муртазу Рахимова, сливая байки про первое лицо в интернет.
Жаждут власти и те, кто принимает либеральность г-на Хамитова за слабость. Эти люди ранее при авторитарном управлении первого президента и мечтать не могли прорваться к вершинам политического Олимпа, а сегодня чувствуют в себе силы побороться за властные кресла. И когда наталкиваются на нежелание уже оформившейся новой элиты сдавать позиции, показывают ей уже не фигу в кармане, как это было бы раньше, а язык. Уверенные, что, подразнив президента интернет-бомбами, заставят считаться с ними всерьез.
Ну и, наконец, существуют весьма влиятельные персонажи, которые имеют деньги и средства, чтобы создать некомфортные условия президенту, не пожелавшему «делиться» с ними республиканской собственностью. Один из них даже участвовал в предвыборной гонке в 2003 году, «пролетел», когда победа была так близка, и снова оказался не у дел, когда поменялась власть.
Все они, почувствовав напряжение, нагнетаемое в стране приближающимися выборами, могут пробовать щекотать нервы не слишком опытному в подковерных интригах Хамитову. Скомпрометировать президента РБ ради удовлетворения самолюбия или в отместку за нерешенные экономические вопросы вполне в духе тех, кто привык добиваться целей с помощью интриг в незапамятные времена.
Договориться и заключить перемирие с таким клубком амбиций, обид и затаенных желаний, присутствующих у вновь образовавшихся элит Башкирии, на наш взгляд, не представляется возможным. Так что Рустэму Хамитову придется принять этот вызов и постараться не согнуть спины. Впрочем, он с самого начала знал, что его на месте президента ждут нелегкие испытания.