Житель Уфы, отметив День пограничника, перепутал соседей с вражескими диверсантами

Прибежавшая на крики компания молодых людей смогла переломить исход драки в пользу пострадавших. Валерий, на короткое мгновение включивший сознание, увидел, что ситуация стала складываться для него не лучшим образом, и попытался скрыться. Но вовремя подоспевшие ребята не дали ему этого сделать. Вскоре подъехала скорая помощь, которая доставила Олега в травмпункт, где мужчине поставили диагноз – перелом голеностопа и сотрясение мозга. Только вот полицию пришлось ждать полтора часа, как позже объяснили, это задержка была связана с празднованием Дня пограничника. Старший наряда, прибывший на место происшествия, извиняясь, сказал, что очень много вызовов по городу – гуляет, мол, народ. Хорошо, если в других местах погранцы не повторяли показательные выступления экс-служаки, перепутавшего двор с приграничной полосой, а соседей – с диверсантами.