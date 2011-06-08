Житель Уфы, отметив День пограничника, перепутал соседей с вражескими диверсантами

Олег, его жена Инна и 23-летний сын Виталий запомнят День пограничника надолго. В обычный майский вечер ничего не предвещало беды. Инна услышала громкий собачий лай и человеческие крики, выглянула из окна на улицу и не поверила своим глазам. Огромный пес душил малюсенького щенка, а рядом рослый мужчина избивал ногами мужа, лежавшего на асфальте.
- Как обычно вечером, я выгуливал свою собаку и уже собирался идти домой, - вспоминает Олег Комягин. - И тут с огромной скоростью подлетел этот взбесившийся пес и принялся душить Ричарда. Я машинально попытался оттащить руками это чудовище. Но сразу получил сильнейший удар в затылок, от которого на некоторое время даже потерял сознание.
Как выяснилось, в это же время, изрядно принявший на грудь сосед Валерий Валеев и его супруга, тоже решили прогуляться со своим бойцовым псом. Без поводка и намордника огромная собака носилась по двору, пока хозяева наливались пивом.
И увидев маленького щенка, пес набросился на него. А ведь Ричард – калека. У него всего три лапы. Как говорят соседи, более доброй собачки они не встречали. Щенка, еще совсем маленьким, ветеринары хотели усыпить из-за гангрены задней лапы. Но Комягины настояли на ампутации, и сегодня Ричард отлично передвигается на трех ногах. Но кто же знал, что калека привлечет внимание бойцовой собаки, решившей умертвить непохожего на других щенка?
Хозяин пса не спешил утихомиривать озверевшего четвероного друга, а напротив, решил помочь собаке. Когда Инна выбежала на улицу, то и ее ждал соперник, вернее соперница, – супруга Валерия, которая, изрыгнув матерное проклятие, набросилась на женщину с кулаками.
- Я сначала попыталась договориться с нападающими, - с содроганием вспоминает Инна. - Но когда увидела озверевшие глаза Валерия и его жены, то поняла, что разговора не получится, и нужно срочно спасать и мужа и собаку.
Далее все развивалось, как в американском фильме ужасов. Ризеншнауцер, видимо посчитав, что разделался со щенком, принялся терзать его хозяев. А это время, возвращаясь домой, 23-летний Виталий увидел избиение родителей и кинулся им на помощь. Оттолкнув Валерия и его супругу начал отгонять пса от своего отца.
- Я не поверил своим глазам, родителей избивают и травят собакой, - возбужденно говорит Виталий Комягин. - Слава Богу, я умею обращаться с животными, и поэтому мне удалось отогнать кобеля и отделаться только разорванной одеждой.
Прибежавшая на крики компания молодых людей смогла переломить исход драки в пользу пострадавших. Валерий, на короткое мгновение включивший сознание, увидел, что ситуация стала складываться для него не лучшим образом, и попытался скрыться. Но вовремя подоспевшие ребята не дали ему этого сделать. Вскоре подъехала скорая помощь, которая доставила Олега в травмпункт, где мужчине поставили диагноз – перелом голеностопа и сотрясение мозга. Только вот полицию пришлось ждать полтора часа, как позже объяснили, это задержка была связана с празднованием Дня пограничника. Старший наряда, прибывший на место происшествия, извиняясь, сказал, что очень много вызовов по городу – гуляет, мол, народ. Хорошо, если в других местах погранцы не повторяли показательные выступления экс-служаки, перепутавшего двор с приграничной полосой, а соседей – с диверсантами.
Потерпевшие написали заявление в полицию, приложив к нему акт медицинского освидетельствования. А главный дебошир отправился спать после шумного праздника.
В случае если следователи сумеют доказать, что собака беспричинно набросилась на людей, хозяин станет фигурантом уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением животного, используемого в качестве оружия», и ему может грозить до шести месяцев лишения свободы. Однако в Уголовном кодексе четко не прописаны признаки ответственности, если владелец бойцовой собаки умышленно натравливает пса на какого-либо человека. По действующему административному законодательству за нарушение порядка содержания и выгула собак для владельцев предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей.
Сегодня Олег сидит дома с загипсованной ногой и с ужасом вспоминает тот злополучный день. По его словам, щенок Ричард теперь будет праздновать третий день рождения. Только ошейник, разорванный в клочья, спас его от смерти – толстая кожа ремешка не позволила челюстям бойцовой собаки раскусить горло Ричарда. Но на шее собачки еще долго будут заживать раны.
- Мы очень любим нашего трехногого песика и рады, что все обошлось и в этот раз, - с печальной улыбкой говорит Олег Юрьевич. – И мы понимаем, что проблема не в собаке, напавшей на нас, а в ее хозяине, ведь животные не различают добра и зла. Владелец крикнул псине: «Фас!», и она бросилась выполнять команду. Поэтому и наказывать нужно не пса, а человека бойцовой породы.
Выяснилось, что это уже не первое нападение ризеншнауцера и его хозяев на собак и людей. Но владельцу огромного животного все сходит с рук, и агрессивный кобель продолжает терроризировать всю округу. По счастливой случайности в этот раз на пути у озверевшего пса не оказалось ребенка.
Между тем, в России уже не первый год обсуждается законопроект, приравнивающий бойцовых псов к владению оружием. Если документ примут, то для того, чтобы завести собаку агрессивной породы, будет необходима лицензия.
Евгений КОСТИЦЫН.