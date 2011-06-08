Вагапов покинул пост министра промышленности, объяснив, что его ждут другие пути

В своем блоге Роберт Вагапов попрощался с интернет-друзьями стихами Николая Герасимова: «Дай нам Бог на нашу жизнь дорог!», озаглавив этот пост: «Спасибо всем и до свидания». Люди, знающие г-на Вагапова, говорят, что объяснение в стихах отражает все, что хотел сказать общественности экс-министр, и вообще, изъясняться изречениями великих – в характере этого человека.
Например, в день открытия форума «Большая химия» министр промышленности оставил запись в виде стихов Евгения Примакова, названных «Достали!»: «Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, кто даже ногу не поставил в стремя»…
Комментировать свою отставку для «МКС» Роберт Вагапов отказался, но можно предположить, что г-н Вагапов не видит себя в обновленном правительстве.
Напомним, недавно в кабмине РБ появился премьер-министр – им стал 38-летний Азамат Илимбетов, самый молодой председатель правительства за всю постсоветскую историю Башкирии (Рафаэль Байдавлетов пришел на этот пост только в 56 лет, Рим Бакиев - в 55, Анатолий Копсов - в 50, а Раиль Сарбаев - в 46). Зато в советской истории были председатели кабмина и моложе - Ахмедулла Биишев в 1921 году стал руководителем Совнаркомом БАССР в 25-летнем возрасте.
Но как бы там ни было для того, чтобы Азамат Илимбетов возглавил нынешнее правительство, депутаты курултая переписали Конституцию республики, исключив требование об обязательном для премьера 15-летнем стаже работы на хозяйственных должностях в регионе. Незадолго до назначения г-на Илимбетова стал вице-премьером, отвечающим за развитие инноваций и промышленность, 37-летний Марат Мулюков, тоже большого чиновничьего опыта не имеющий.
Возможно, неуверенность в будущей эффективной работе «омоложенного» правительства и заставила Роберта Вагапова написать заявление об отставке.
Роберт Вагапов получил пост министра промышленности в августе прошлого года, стартанув в это кресло из первых замов тогдашнего главы минпрома, инвестиционной и инновационной политики РБ Юрия Пустовгарова, получившего пост вице-премьера, но лишившегося министерского портфеля. Вагапов тогда весьма рьяно взялся за дело. Именно он стал первым чиновником после вновь назначенного президента РБ открывшим личную страничку в интернете и активно использующим этот инструмент в своей работе.
- Общение в ЖЖ даст больше пищи для того, чтобы откорректировать тактические задачи министерства в реализации промышленной и инновационой политике в республике, - написал он в первые дни своего назначения.
Блог стал возможностью попрощаться с коллегами, которые в комментариях оставили экс-министру весьма теплые отзывы о его работе.
Коллеги считают Роберта Вагапова одним из немногих профессионалов в республиканском правительстве, отлично знающим как производство, так и управленческую работу и имеющего огромный административный опыт. В свое время г-н Вагапов возглавлял машиностроительный завод «Витязь», опытный завод «Эталон» и 11 лет трудился в башкирском правительстве, пройдя все ступени карьерной лестницы в минпроме.
- Скорее всего, человек просто устал, - рассказал нам осведомленный источник. – В последние месяцы произошло много событий, которые могли подтолкнуть его к уходу. Но это вовсе не неуверенность в завтрашнем дне – Роберт Фанилевич ни сам в работе никогда не расслаблялся и другим не позволял. Скорее всего, г-н Вагапов видит себя на другом месте службы.
В кабмине Башкирии говорят о бывшем министре промышленности только хорошее: «Работал, ни в каких интригах не участвовал, в конфликты не вмешивался».
Антонина ЧЕСНОКОВА.