Вагапов покинул пост министра промышленности, объяснив, что его ждут другие пути

Напомним, недавно в кабмине РБ появился премьер-министр – им стал 38-летний Азамат Илимбетов, самый молодой председатель правительства за всю постсоветскую историю Башкирии (Рафаэль Байдавлетов пришел на этот пост только в 56 лет, Рим Бакиев - в 55, Анатолий Копсов - в 50, а Раиль Сарбаев - в 46). Зато в советской истории были председатели кабмина и моложе - Ахмедулла Биишев в 1921 году стал руководителем Совнаркомом БАССР в 25-летнем возрасте.